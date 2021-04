El coronavirus cerró las flamantes salas de Cinemateca no una, ni dos, sino tres veces. Y sin embargo, su directora, María José Santacreu, no duda en decir que la pandemia cambió cosas “para bien y para mal”.

“Para mal, porque nos quedamos sin el contacto con la gente, con la exhibición tradicional en las salas”, explicó en conversación con la diaria. Y para bien porque permitió que la institución se presentara a un fondo que venía “como anillo al dedo”.

Contar con una plataforma de streaming era algo que llevaba “bastante tiempo” en los planes de Cinemateca. “Pero para nosotros era imposible desarrollarlo. Era una inversión grande, porque necesitás tener la seguridad de que no se pueda descargar la película o que se pueda geolocalizar por un tema de derechos. La posibilidad era hacer un convenio con alguien que ya tuviera una plataforma, y eso era más complejo”.

Fue entonces que se abrió una puerta vinculada con la realidad mundial. “Hubo un fondo al que nos pudimos presentar, que es un fondo del gobierno alemán llamado Hilfsfonds, orientado a instituciones culturales a las que el coronavirus hubiera afectado particularmente”, contó Santacreu. “Estaba hecho realmente a medida”.

Que el proyecto estuviera avanzado fue una gran ventaja. “Nosotros ya teníamos presupuestos, teníamos bien claro qué nos servía y qué no por los temas técnicos que mencionaba antes. Teníamos el proyecto prácticamente armado y sólo teníamos que conseguir otros requerimientos que pedía el fondo. Tuvimos menos de un mes para presentarnos, y de todos los proyectos que se presentaron, que eran unos cuantos miles, quedaron unos 25, entre los cuales estaba el nuestro. Ese fondo fue la base para desarrollar el player, el sitio, el espacio en los servidores, toda la parte más técnica. La programación, pero no de las películas sino cómo queríamos que funcionara”.

Esa parte del trabajo quedó pronta a fines del año pasado, con los mencionados recursos del Fondo Internacional de Asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, el Goethe-Institut y otros socios. “El fondo era para la construcción del proyecto, para viabilizar la plataforma. Todo el resto ‒los derechos, los contratos, los términos‒ corría por cuenta de Cinemateca. De diciembre en adelante estuvimos trabajando en llenarlo de contenido y ahora lo lanzamos y veremos cómo nos va”.

Sobre lo que podrá verse, detalló: “Si bien la programación es independiente, va a haber una parte de las películas que, si bajan de cartel y pudimos hacer un acuerdo con el distribuidor, extienden su exhibición en la plataforma. Si te perdiste Chico ventana [Chico ventana también quisiera tener un submarino, Alex Piperno, 2020] en la sala, la podés ver en la plataforma. Y después habrá películas ordenadas por género, por filmografías nacionales, integrales de algunos directores... El perfil de Cinemateca”.

“Para nosotros fue una manera fundamental de no borronearnos, de no empezar a desaparecer”, señaló. “Todo eso que se agregó, primero [el ciclo de cine en] TV Ciudad y ahora la plataforma, te permite seguir en contacto con el público en un momento en que a la cultura le sacaron la voz, no tenés desde dónde hablar. Y esto te devuelve la voz, la manera de decir: ‘Para mí este es el cine que está bueno’. Porque a diferencia de otros archivos, no solamente guardamos el cine clásico que está bueno. Decimos: ‘El cine que se está haciendo ahora y está bueno me parece que es este’. Porque hay muchos discursos sobre el cine y lo que está bueno, y Cinemateca tiene uno. Esta es la manera de mantener esa voz”.

Pese a que se mantiene el discurso de que “está bueno ver cine en una sala”, hubo que reconocer y asumir la realidad. “Todo el mundo ve cine en todos lados. No hay que ser tan nostálgicos, porque si fuera así todavía estaríamos en el cine mudo y en contra del sonido. El mundo cambió, no somos restauradores del antiguo régimen; somos defensores de cosas”.

+Información

La plataforma, a la que se accede en la dirección mascinemateca.org.uy y ya está activa, fue presentada este martes por las autoridades de Cinemateca, representantes de la embajada alemana y del Goethe-Institut, en una conferencia de prensa realizada por Zoom. Se explicó que está organizada en secciones y permite buscar por temática, género y varias otras etiquetas. El catálogo, que crecerá mes a mes, incluye películas nacionales e internacionales, tanto de ficción como documentales. Hay material de consagrados como Agnés Varda, Paolo Virzi, Marilia Rocha, Jafar Panahi, Hirokazu Kore-eda, Mia Hansen-Løve, Abel Ferrara y Ken Loach, pero también películas de realizadores u orígenes más difíciles de encontrar en otros ámbitos. También habrá muestras de festivales y material de archivo.

+Cinemateca cuenta con dos planes. El primero permite ver 12 películas al mes por $ 350 y el segundo, 24 películas por $ 520. Además, los estrenos pueden verse a $ 50 y otras películas por fuera de la cuponera a $ 115. Cada película puede verse todas las veces que se desee en un plazo de 24 horas.

En cualquiera de estos casos, el mínimo para suscribirse es de seis meses y puede pagarse con las tarjetas Visa, Oca, Cabal, Creditel o Créditos Directos.

Los socios de Cinemateca cuentan con beneficios. En la sección llamada, precisamente, “Selección para el socio”, habrá películas de acceso gratuito. Los estrenos también estarán disponibles a $ 50. Mientras tanto, pagando un adicional de $200 acceden al plan de 12 películas, y pagando $ 400, al de 24 películas.