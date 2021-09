Este martes el Centro de Exposiciones Subte formará parte de un evento a escala global. Desde las 12.00 se exhibirá Marx, una filmación de 24 horas de duración realizada por el artista conceptual alemán Olaf Nicolai. Una única toma fija muestra parte del monumento a Karl Marx ubicado en la ciudad de Chemnitz, que hasta 1990 era parte de la República Democrática Alemana y tenía el nombre oficial de Karl-Marx-Stadt (Ciudad de Karl Marx). El único cambio apreciable en las imágenes es el de la luz que va marcando el paso del tiempo.

"Crecí allí cuando se llamaba Ciudad de Karl Marx y el monumento estaba en su centro", contó Nicolai a la diaria. "Era algo que veía todos los días de camino a la escuela y de regreso. Estaba presente como impacto visual, pero a la vez no estaba presente porque no le prestaba mucha atención". El tiempo y la distancia le permitieron verlo con otros ojos. "El año pasado estuve en Chemnitz por otro proyecto y lo encontré muy interesante como monumento y también por lo que pasó a su alrededor".

Aquel busto de siete metros de altura realizado por Lev Kerbel e inaugurado en 1971, que estuvo a punto de ser destruido luego de la caída del Muro de Berlín, se volvió un símbolo de la ciudad y punto de encuentro para jóvenes e inmigrantes. "Me pareció increíble, y por eso quise prestarle atención de la forma más directa: mirándolo. Entonces diseñé esta idea en la que podía mirarlo durante 24 horas y ver el paso del tiempo solamente al ver el cambio de la luz en su enorme superficie abstracta. Ese fue el punto de inflexión: cuando pude ver su estructura como un paisaje abstracto y pude conectar con ella".

"Al conectar al monumento con el tiempo y los ciclos del tiempo, se hizo evidente que debía filmarlo durante el equinoccio. Por esa idea de tiempo como progreso, vinculada a la idea del marxismo", agregó. "Cuando lo terminé, pensé cómo presentar la obra y entendí que debía hacerlo de una forma en la que la estructura de su presentación reflejara la estructura que me interesaba. Y tuve la suerte de que el director del museo Haus der Kunst, Andrea Lissoni, apoyara el proyecto y me permitiera hacerlo posible".

17 museos y espacios alrededor del mundo, entre los que se cuentan el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres y el Centro de Exposiciones Subte de Montevideo, exhibirán Marx, y cada uno comenzará a hacerlo al mediodía del equinoccio de su zona horaria. "Como un sol, nosotros vamos a activar esto a las 12.00 del mediodía de Uruguay, pero a las 12.00 del mediodía de Alemania se habrá activado también. La obra hace el recorrido del sol, como una cuestión romántica sobre el transcurso del tiempo", dijo a la diaria Martín Craciun, actual curador del Subte. "Olaf siempre trata de hacer visibles las estructuras de trabajo que están detrás de las instituciones, y se propone tener abierto un museo 24 horas. Eso te expone a un montón de complicaciones que tienen que ver con que los funcionarios no pueden trabajar más de ocho horas y eso genera un mundo de cuestiones sobre el mundo del trabajo. Un poco es el legado de Marx para entender el sistema en el que vivimos". Si bien el Subte estará cerrado por la noche, la filmación podrá seguirse desde el exterior.

A Nicolai le atrae que su obra se vea en sitios tan alejados. "Me gusta la idea de saber que las cosas están ocurriendo, y compartirlas sólo por el hecho de saberlo, aunque no tengas pruebas de ello. Por eso era tan importante para mí que la película se exhibiera en espacios físicos y no en una versión digital a la que podés acceder en cualquier momento. Cuando estás disfrutando de lo que está ocurriendo, tenés una conexión con otras personas y en ese momento no podés pensar acerca del tiempo. Cuando disfrutás, el tiempo está presente pero no podés reflexionar sobre él sino sentirlo". A propósito del tiempo, la extensa obra termina con una frase de la poeta danesa Inger Christensen: "Nadie sabe, a pesar de todo, si el universo está contando hacia atrás mientras nosotros contamos fielmente".

Por último, el artista habló de la persona detrás del monumento. "Creo que Marx era un pensador brillante. Leer a Marx en alemán por momentos es exigente y todo el tiempo pensás que algo está mal en sus frases, pero de a poco entendés que esas frases están articuladas de una manera única, y si lo hicieras de otra manera el contenido cambiaría. Y también creo que parte de su forma de pensar el mundo desde lo concreto y no desde puntos de vista abstractos es muy útil en la actualidad. Debe ser discutido, pero en sus propias declaraciones estaba consciente de eso. Esa es una frase que me gustó mucho de joven: tenés que dudar de todo. Y honrás a Marx cuando dudás de él".