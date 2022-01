El director de cine estadounidense Peter Bogdanovich falleció este jueves a los 82 años, según informó The Hollywood Reporter y difundió Efe. La hija del cineasta, Antonia Bogdanovich, dijo que su padre murió por causas naturales en su casa de Los Ángeles poco después de la medianoche.

Se lo considera uno de los más importantes directores del Nuevo Hollywood de la década de 1970, y alcanzó el pico de su popularidad en esa época con films como The Last Picture Show (1971) y Paper Moon (1973).

Nació en 1939 en Kingston, Nueva York, aunque había sido concebido en Europa. Su padre, un pianista serbio, y su madre, de origen judío austríaco, llegaron a Estados Unidos escapando de la guerra. El joven Bogdanovich comenzó como actor, pero era un verdadero cinéfilo, y así como devoraba películas, leía críticas, y pasó una temporada programando cintas en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York.

Desde 1964 vivió en Los Ángeles, en donde comenzó a trabajar como ayudante de dirección de Robert Corman. Con él produjo su primer largo, Targets. En 1971 comenzó a rodar The Last Picture Show, una de las películas que lo consagrarían en el mundo del cine y con la que consiguió seis nominaciones a los premios Oscar, además de los que efectivamente obtuvieron sus actores secundarios, Ben Johnson y Cloris Leachman, en las categorías masculino y femenino respectivamente. Su carrera como director se extendió hasta 2014 cuando lanzó She’s Funny that Way, su última película.

Pero Bogdanovich también fue crítico y escribió varios libros sobre cine, dedicados a directores que admiraba, como John Ford, Fritz Lang y Orson Welles, o al arte de dirigir y de actuar en sí mismos.

Entre los muchos premios que recibió se destacan la Concha de Plata y el premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián de 1973 por Paper Moon, además de diversos reconocimientos en los festivales de Venecia y las mencionadas nominaciones al Oscar.