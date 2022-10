Luego de varios años sin presentarse en Uruguay, este sábado 22 de octubre, en la sala Zitarrosa, la actriz y cantante Rita Cortes hará un recorrido por la obra de Enrique Cadícamo, Chico Buarque, Miguel Hernández y Atahualpa Yupanqui, entre otros. “No canto solamente tangos, también música popular, folklore y rock en este espectáculo. Pero siempre estoy alojada en un estado mío de la vida. Nunca me subo al escenario vacía, nunca me subo porque sí. Me subo para contar algo, no para señalar un camino sino para interpelarme y para interpelar. Y así elijo los repertorios”, dijo la artista a la diaria.

“Es un espectáculo que surge en un momento en que la pandemia estaba realmente bastante fuerte, aunque ya con vacunas, pero mucho más que ahora, que pareciera que está lábil. Pareciera, porque estamos adivinando al respecto. La pandemia, etimológicamente, significa la enfermedad de los pueblos del mundo. Y el término ‘feroces’ se me ocurrió porque tiene que ver no con la sangría sino con la fuerza y con el deseo que tenemos que tener para cambiar el mundo y para poder acceder a la felicidad y el bienestar. Ahí es donde se aloja el término ‘feroces’. Tenemos que tener mucha fuerza para defender nuestro deseo. Hay que acceder al deseo. Es el motor de la vida, el deseo es el eros. ¿A qué viene esta enfermedad de los pueblos del mundo, también? A separar los cuerpos; el otro se convierte en un contagio en lugar de ser un compañero, un otro para compartir el camino. No, más vale dejarlo lejos porque te puede contagiar. O sea, aplaca el deseo. Esto tiene mucho que ver con lo que pasó con el VIH: que también vino a terminar con el deseo. Hay que tener mucho cuidado porque fijate todo lo que surgió después de la pandemia. Mirá el estado en el que está el mundo en este momento. Por ejemplo: una guerra”, dijo..

Sobre su participación en la película Siamesas, de Paula Hernández, Cortese explicó que “se escribió para ser filmada en tres semanas y, como prácticamente sucede todo adentro del micro, es una película muy teatral. Y ahí tenés, con Paulita se trabaja tan bien: es una directora que pone la cámara para el actor, para que uno trabaje cómodo. No como esos directores que de pronto ponen la cámara y no te podés mover un milímetro”.