En la mañana de este jueves, el presidente de la Comisión Administradora del Estadio Centenario (Cafo), Ricardo Lombardo, fue entrevistado en el programa 100% Deporte de Sport 890. Luego de hablar del estado del campo de juego de cara al partido de Uruguay por Eliminatorias, que se disputará el 24 de marzo, le consultaron sobre el recital de La Vela Puerca programado por AM Producciones para el 19 de marzo y cuyas entradas están en venta desde diciembre.

Lombardo explicó que la realización de ese evento no es posible, ya que entre el 7 y el 24 de marzo están suspendidas todas las actividades en el Estadio, buscando que llegue en la mejor forma al encuentro de fútbol, que además es trascendental en la campaña del equipo dirigido por Diego Alonso para clasificar al próximo mundial.

En conversación con la diaria, Lombardo confirmó y amplió sus dichos. “Nosotros nunca autorizamos esa fecha, ese es el tema clave. Cuando la productora nos pidió la fecha, le dijimos que no la podíamos aceptar porque estaba el partido de la selección, y nosotros al partido de la selección le damos prioridad absoluta. Y no queremos que unos pocos días antes esté todo un escenario para desarmar, porque quedan secuelas: se seca el pasto, hay que arreglar cosas”.

Eso ocurrió el año pasado. “A los pocos días vimos que se anunciaba la venta de entradas y les mandamos un mail diciendo que no estaba autorizado, que no vendieran más entradas, y se siguieron vendiendo. Por eso a mí me tenía bastante inquieto el tema. Pero es un tema de la productora; el espectáculo lo organiza la productora y nosotros lo único que hacemos es darle el local. Pero no se lo confirmamos nunca”.

Consultado sobre la posibilidad de que la venta continuada de entradas fuera una forma de presionar para que se aceptara la fecha, Lombardo dijo que no quería entrar en ese tema. Tampoco amplió sobre el inicio de acciones legales, algo mencionado en la entrevista radial. “De ese tema no hablo. Lo único que quiero decir es que el 19 de marzo no se va a hacer el recital de La Vela Puerca, porque nunca fue autorizado a la productora. Nunca. Eso lo quiero decir bien claro”.

Al mediodía de este jueves las entradas continuaban a la venta en el sitio web de AccesoYA, y la pauta se seguía escuchando en emisoras de radio.

Vía judicial

Después de que se conocieran las declaraciones, Atin Martínez, quien está al frente de AM Produciciones, divulgó un comunicado en el que no solamente afirma que “la fecha se acordó con el presidente de CAFO, que ahora lo desconoce” (por Lombardo), y señala que “es falso que sea preciso pedirle autorización a CAFO para la venta de entradas”, ya que esa sería “facultad exclusiva” de la Intendencia de Montevideo. Ese acuerdo se habría cumplido “en tiempo y forma” el 20 de diciembre del año pasado.

“Todo lo señalado, resuelto y comunicado por quien conduce CAFO, no se compadece ni con la normativa vigente, ni con el contrato entre el productor y CAFO, ni con las relaciones formales e informales mantenidas con todas las autoridades. Constituye un franco exceso de las facultades propias de ese organismo, y en definitiva consagra una desgraciada perforación del Estado de derecho”, dice la carta de Martínez.

El productor manifiesta que CAFO podría rescindir el contrato, pero “a través de los organismos judiciales competentes” y no “por órdenes verbales”. Y señala que los cuatro conciertos realizados por tres grupos artísticos “fueron siempre conflictivos, difìciles y con la adición de amenazas de que los mismos no se llevaran a cabo”.

“Corresponde señalar que no existe causa alguna de incumplimiento de nuestra parte. Y que las que han sido intimadas carecen de toda causa. Por tanto, deberá procederse a confirmar la realización del espectáculo”, agrega en la carta. La decisión “ilícita” tendría “consecuencias económicas” para el productor, afectaría la reputación de los artistas y limitaría “la libertad de disfrute” de quienes compraron la entrada. “Su efectiva imposición por la via de los hechos, solo provoca daños ilegales. Los mismos serán resarcidos por los causantes del mismo. Razón por la cual acudiremos a la vía judicial”.