Este jueves es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y en ese marco se presentan en Modelo Abierto (ex Mercado Modelo) dos artistas que, según los responsables del encuentro, “han acompañado las reivindicaciones sociales disidentes travestis/trans rioplatenses”. Se trata de la argentina Susy Shock y de Mocchi, quienes darán un show a partir de las 20.00. La entrada es libre, pero se recibirán donaciones de abrigos y calzados para las trans privadas de libertad del Compen.

A propósito, la diaria conversó con Mocchi sobre esta presentación y sobre la importancia de que exista este día. “Me gusta que gracias a una compañera trans que está ocupando el lugar correcto en el momento justo, como Delfina Martínez, salga este evento con nosotres. Lo vivo como un logro político, a todo el evento, de principio a fin; que haya una persona trans ahí, y que la Intendencia de Montevideo programe personas trans está buenísimo y, a la vez, ya era hora”.

“Lo que hace Susy me parece súper revolucionario, es un espectáculo que merece estar programado en todos lados. No puedo hablar de peso, pero sí puedo decir que el resto de las actividades del año, tanto públicas como privadas, son festivales en los que la mayoría de la grilla está cubierta por varones cisgénero, o actividades o convocatorias para mujeres. Esto hace que este evento tome otra dimensión para mí. Me ha pasado en otros contextos que me llamen sin ningún escrúpulo para decirme: ‘Va a haber mujeres y, bueno, queríamos también incluir otra cosa y pensamos en vos’. Muchas veces me llaman para ser políticamente correctos, festivales que tienen 200 chabones programados piensan que me ponen a mí y cumplieron la ley de cupo por mil, porque no soy mujer, no soy chabón, vale doble”.

Durante su carrera, Mocchi fue mezclando los pronombres y dejando de lado los binarismos, sin dar explicaciones a su público. “Tengo el mejor público del universo. Y más me gusta ser visible cuando siento que eso puede romper algo, me gusta cuando a veces me hacen notas de medios conservadores y no les queda otra que preguntarme mi pronombre porque saben que si no la voy a pudrir al aire. A veces voy a lugares a los que habitualmente no iría porque sé que un dinosaurio me va a tener que preguntar mi pronombre, presentadores, políticos, medios de comunicación. Y mi público es lo máximo, me conoce, sabe eso por la naturaleza de mi proyecto, porque somos pares y porque la música es la herramienta que me hace ser visible. La visibilidad de una minoría siempre es revolucionaria, y ese es mi objetivo final, hacer la revolución”.

Su identidad musical también se va construyendo y va cambiando. “En muchos casos la industria también implica esa misma presión respecto del género. Si te definís con un género, entrás en festivales o eventos de ese género, el público queda segmentado y, desde el punto de vista del mercado, es más fácil apuntar y vender algo. Mi objetivo en la vida es llevar un mensaje y así cambiar el mundo. Hoy es con la música, mañana puede ser de otra manera, pero como no me enfoco en vender nada, no he sufrido mucho no ser parte de ningún género, simplemente hago canciones que van por distintos lados y luego veo cómo hago para que fluyan dentro de la industria, o mejor dicho, que posteriormente la gente elija escucharlas, mover, ir a ver en vivo. Mi objetivo es emocionar, y por suerte la gente es sensible”.

El 31 sumará su poder con el de Susy Shock, quien acumula 40 años de actuación, canto y escritura. En comunicación con la diaria, Susy habló de la importancia de ese día de visibilidad. “Las crianzas, las que vienen y las que ya están, miran a personas adultas empoderadas, aglutinadas en una idea, discutiendo un mundo que sigue siendo violento. Que ese empoderamiento les sirva a quienes vienen y a quienes ya están, pero son jóvenes y son infancias. El resto del mundo sigue empobrecido y violento, sumido en su propia mezquindad. Yo no creo que estemos cambiándolo, pero sí nosotres, como colectivo, estamos cambiando en ese empoderamiento”.

Finalmente, también se refirió al show del 31. “Va a haber música, va a haber canciones. La poesía que se mezcla con la música y un abrazo contundente con una de las personas que más respeto y valoro del Río de la Plata, que es Mocchi, por toda su búsqueda poética. Estoy feliz por el reencuentro con una patria que hace dos años que no puedo volver a abrazar”.

El festival Modelo Abierto comenzó el 17 de marzo y sigue hasta el 8 de abril con actividades para toda la familia entre las 10.00 y las 22.00. De jueves a domingos entre las 16.00 y las 20.00 hay juegos inflables para los más chicos, y funciona todos los días una pista de skate cubierta.