Este año el Centro Cultural de Música (CCM) tiene mucho que celebrar. Cumple sus primeros 80 años, al tiempo que regresa la programación musical después de dos años de pandemia. Con motivo de este festejo doble, la diaria conversó con su presidenta, la docente, periodista y gestora cultural María Julia Caamaño.

Según sus propias palabras, el CCM “es una institución sin fines de lucro, sin subvenciones y con comisiones directivas honorarias”. Además de organizar cursos y talleres, centraliza sus objetivos en tres direcciones: “su ciclo de abono internacional, sus conciertos de difusión para escolares y liceales con entrada libre, y sus actividades educativas por medio de masterclasses con los artistas visitantes, para dar oportunidades de perfeccionamiento a los talentos nacionales”.

Con respecto al ciclo de abono internacional, esta temporada vuelve con una temporada de ocho conciertos (ver recuadro). “El eslogan del CCM hoy es ‘En Montevideo también suena la mejor música del mundo’, y las orquestas y solistas que se anuncian para 2022 hacen giras por el mundo, se presentan en las salas más prestigiosas y tú podés verlos sin moverte de Montevideo”.

Sobre el programa, Caamaño explicó qué fue lo que buscaron al seleccionar las propuestas: “Calidad, siempre calidad, y una oferta muy variada: siete conciertos y una obra de teatro. Dentro de los conciertos, cuatro orquestas con grandes solistas, dos recitales imperdibles, uno de canto y uno de piano, y la presentación del famoso Canadian Brass, un quinteto de metales extraordinario”. Destacó que la obra de teatro es una novedad en toda la historia de la institución, y adelantó algunos detalles. “Es una obra sobre Clara Wieck, figura brillante del siglo XIX opacada en la historia de la música por haber estado casada con un genio como Robert Schumann. Es un género de bioficción que toma episodios de la vida real de Clara, pero con el prisma de la imaginación de los autores y con música en vivo”.

Como ocurre en estos casos, la mayor dificultad fue recomendar una presentación por sobre las otras. “Yo no me perdería ninguna. En lo que me es personal, amo por sobre todas las cosas la voz humana y el canto clásico y operístico, entonces, para mí, tener a la soprano Nadine Sierra en Montevideo, en el apogeo más absoluto de su carrera, cantando como está cantando, como una diosa, es un privilegio. No me la perdería por nada del mundo. Si me preguntás qué cantante quisiera tener en la temporada, te digo ‘ella’: voz, técnica, carisma, encanto. Es fenomenal”.

“Hay quienes prefieren las orquestas, y todas son buenas. Joshua Bell y Academy of St Martin in the Fields es obviamente un plato fuerte, pero yo no me perdería las otras. Todo interesa. La obra de teatro también tiene un atractivo especial: la actriz que interpreta a Clara es hija de Martha Argerich. Clara Wieck, la pianista más aclamada del siglo XIX; Martha Argerich, la más aclamada de los siglos XX y XXI. Hay algo emocionante allí”.

Programación 7 de junio | Teatro Solís

¿Quién es Clara Wieck?

De Betty Gambartes y Diego Vila, dirigida por Betty Gambartes. Con la actriz Annie Dutoit Argerich, el barítono Víctor Torres y el pianista Eduardo Delgado. 28 de junio | Teatro Solís

Orchestre Philharmonique – Royal de Liège

Gergely Madaras, director; Nikolay Luganski, piano. Una cita orquestal con la Quinta de Tchaikovsky y el Primero de Chopin. 25 de julio | Teatro Solís

Nadine Sierra, soprano; Kamal Khan, piano

Una joven estrella de la ópera que hace furor desde La Scala al Metropolitan muestra su magnetismo escénico en la intimidad de un recital. 5 de setiembre | Auditorio Nacional del Sodre

Academy of St Martin in the Fields

Joshua Bell como solista en el Concierto para violín de Tchaikovsky y como director liderando la orquesta británica desde la silla del concertino. 18 de setiembre | Teatro Solís

Orquesta Barroca de Venecia

La agrupación dirigida por Andrea Marcon redescubre obras de Veracini, Vivaldi, Geminiani y Corelli. 19 de octubre | Teatro Solís

The Deutsche Kammer-Philharmonie Bremen

Orquesta que cautiva con su frescura y refinamiento, con el violinista Christian Tetzlaff en un concierto para violín de Brahms. 3 de noviembre | Teatro Solís

Canadian Brass Quintet

Entretenimiento, espontaneidad y virtuosismo al más alto nivel musical, con un repertorio que va del barroco a Dixieland. 21 de noviembre | Teatro Solís

Benjamin Grosvenor, piano

Profundidad musical y una técnica impactante, plasmadas en obras de Bach-Busoni, Liszt, Ravel y Prokofiev. El precio del abono va desde 200 a 760 dólares. Por información y venta pueden comunicarse a [email protected] o los teléfonos 092 828 829 y 2915 4474.

