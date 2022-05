El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) anunció que ya se encuentran abiertas las convocatorias al Fondo Concursable para la Cultura (FCC) y el Fondo Regional para la Cultura (FRC). Próximamente se abrirá la del Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística.

En el caso del FCC, la convocatoria está dirigida a artistas y hacedores de la cultura, que podrán postular un único proyecto entre las siete categorías disponibles: artes visuales; fotografía; danza; teatro, arte circense y títeres; música; videojuegos; propuestas editoriales. Los postulantes, dependiendo de si su trayectoria es menor o mayor a cinco años en el sector, deberán elegir el perfil Emergente o Profesional, para que los jurados de cada categoría evalúen su proyecto con esta información.

“Hay un interés en facilitar el acceso a financiación para proyectos que de otra manera no tendrían posibilidad de realizarse”, dijo a la diaria el coordinador de los Fondos, Pablo Zouain. “En ese sentido, si bien no tenemos cupos determinados, tenemos los perfiles, que permiten que artistas que tienen poco trayecto en términos de reconocimiento público y obra no se vean obligados a ‘competir’, entre comillas, con artistas que tienen gran trayecto”, evitando así que la diferencia de méritos y antecedentes signifique una desventaja.

La edición 2022 del FCC cuenta con 18.600.000 pesos para apoyar proyectos artísticos y culturales, previamente discriminados entre las categorías. “Subimos 1.600.000 pesos, prácticamente 10% de aumento respecto del año pasado en el monto total”, dijo Zouain. “No hubo cambios desde el punto de vista de las categorías ni de cómo se concursa, pero sí más asignación de recursos económicos”.

Las postulaciones para el FCC se reciben hasta el lunes 27 de junio a las 17.00, y en la página del MEC se pueden consultar las bases y completar las inscripciones.

Descentralización

La segunda convocatoria responde a una realidad. “Lo que hemos notado es que el grueso de la premiación del FCC remite a artistas vinculados a las centralidades: Montevideo, la zona metropolitana, Maldonado y las capitales departamentales. Con el FRC tratamos de quebrar eso; de facilitar y proteger la emergencia de proyectos artístico-culturales en el territorio todo. Es un intento por llegar a otros públicos y por proteger los intereses de esos otros públicos”.

Los interesados de todos los departamentos (a excepción de Montevideo) podrán presentar un único proyecto dentro de una de las cinco categorías: artes visuales; danza; memoria y tradiciones; música; teatro, arte circense y títeres. El monto total asignado es de 8.400.000 pesos, y su aumento no fue el único cambio para este año.

“El FRC estaba organizado en seis regiones. Una de ellas, la 1, incluía a Rocha, Maldonado, Lavalleja y Treinta y Tres. Históricamente era una región muy competitiva, donde se postulaban muchísimos proyectos”, explicó Zouain. Lavalleja y Treinta y Tres competían con dos departamentos que solían acumular la mayoría de las premiaciones: “Eso nos llevó a generar una nueva región”.

Maldonado y Rocha quedaron solos como Región 1, y fue creada la Región 7 (“para no andar corriendo toda la nomenclatura”) con Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo. “Lo que estamos haciendo al generar esta nueva región, por la vía de los hechos, es que más proyectos de esos tres departamentos resulten seleccionados. A su vez, sacar a Cerro Largo de la Región 2, que compartía con Artigas, Rivera y Tacuarembó, hace que estos se dividan los recursos de la Región 2. Es un cambio bien importante en la medida en que la ciudadanía de esos seis departamentos visualice la oportunidad y se apropie de estos fondos al presentar nuevos proyectos”.

Las postulaciones para el FRC se reciben hasta el lunes 1º de agosto a las 17.00.

Burocracia

Completar formularios puede ser una tarea ardua, pero Zouain relativizó la dificultad. “Hay un movimiento hacia la profesionalización en el sector cultura, no sólo porque las carreras vinculadas con las artes en el nivel terciario han incorporado aspectos de gestión, sino porque también se consolidó la carrera de gestor cultural. Eso hace que la elaboración de proyectos sea la tendencia en el mundo de las ideas de cómo se postula para solicitar financiaciones, así como la aparición de especialistas. Yo creo que las dificultades para postular, en términos burocráticos, son bajas”.

“Sí entiendo que haya resquemores, y tirarse al agua la primera vez es bastante difícil”. De todas maneras, dijo que la oficina responde las consultas y acompaña “medio lateralmente” a quienes tienen menos autonomía para la formulación de proyectos.

“Ahora, creo que el gran problema que presentan muchos de los proyectos no tiene tanto que ver con la dificultad burocrática sino con cómo se comunican las ideas. Con las herramientas que tiene cada uno para dar cuenta de lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, con quiénes y cuánto le cuesta. Ahí hay un trabajo que demandaría una mayor capacidad de formulación de proyectos, y eso nos excede como oficina. Pero desde acá siempre estamos súper dispuestos a acompañar y apoyar, y vamos a estar realizando videoconferencias, particularmente orientadas al territorio, tratando de despejar dudas, dar piques y ayudar a quien está queriendo postular, para que supere los obstáculos que pueda estar encontrando en su proceso de formulación”.

Toda la información y las vías de contacto del Fondo Concursable para la Cultura y el Fondo Regional para la Cultura se encuentran en la página del MEC.