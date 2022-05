El mockumentary (de mock documentary o documental simulado) es un género con una larga tradición. Ya en 1978 Eric Idle, integrante de Monty Python, había lanzado The Rutles: All You Need is Cash, que parodiaba la carrera y los documentales de los Beatles.

Otros ejemplos conocidos fueron la película Borat (2006), sobre un periodista de Kazajistán que viaja a Estados Unidos y descubre la cara más reaccionaria de su pueblo, que en 2020 tuvo su secuela dedicada al gobierno de Donald Trump. Poco después, Netflix culminó el annus horribilis con el estreno de Muerte al 2020, falso documental de los creadores de Black Mirror en el que la ficción no puede superar a la realidad.

En cuanto a series de televisión, en los últimos años surgió todo un movimiento de ficciones que incluyen a los personajes reaccionando a la cámara e incluso dando entrevistas a supuestos realizadores en las que reflexionan sobre lo ocurrido. Todo comenzó con The Office, emitida por la BBC entre 2002 y 2003, y su remake estadounidense, que duró nueve temporadas entre 2005 y 2013 y sigue siendo un gran atractivo para las plataformas de streaming. Tanto, que en este momento desde Uruguay puede verse en Prime Video, HBO Max, Paramount+ y Star+.

Este formato sería retomado, con variantes, por series como Modern Family, Parks and Recreation y hasta la brillante Arrested Development. En el cine, un heredero de The Office fue el film What We Do in the Shadows, dirigido por Taika Waititi y Jemaine Clement y estrenado en 2014. Este seguía el día a día de un grupo de vampiros neozelandeses y tuvo su continuación en la pantalla chica.