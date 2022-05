Entre las obras maestras de Martin Scorsese se encuentra Buenos Muchachos, la película de 1990 que mostraba el ascenso y la caída del mafioso Henry Hill. Ese papel fue interpretado por Ray Liotta, quien falleció este jueves a los 67 años. Según informó su representante, el actor se encontraba por trabajo en la República Dominicana y murió mientras dormía.

El filme que lo consagró estaba basado en el libro de 1985 Wiseguy: Life in a Mafia Family de Nicholas Pileggi, acerca de un estafador neoyorquino de poca monta que decidía que la única forma de salir con vida de la mafia era delatar a sus secuaces. “Scorsese no quería que yo hablara con él antes de la película”, contó Liotta en 2015, tres años después de la muerte del verdadero Hill. “Así que después de la película me encontré con él en un bowling de California. Entro al bowling y encuentro a Henry, a quien reconocía de las fotografías. Lo primero que me dijo fue 'Gracias por no hacerme parecer una porquería', y yo le respondí '¿En verdad viste la película?'”.

Uno de los momentos más recordados de Buenos Muchachos es cuando su personaje le dice a Tommy DeVito (Jose Pesci) que es gracioso. “¿Gracioso cómo?”, responde su colega. “¿Sos gracioso como un payaso, te divierto? ¿Estoy acá para divertirte y hacerte reír?”. Después de unos segundos de tensión, DeVito revelaba que lo había hecho solo para ponerlo nervioso.

Raymond Allen Liotta había nacido en diciembre de 1954 en Newark. Estudió actuación en la Universidad de Miami, graduándose en 1978. Luego trabajó como mozo en Broadway antes de obtener el rol de Joey Perrini en la telenovela Another World, en la que trabajó entre 1978 y 1981. Ya en Hollywood, debutó en la gran pantalla en 1983 con Una dama solitaria.

La especialidad de este nativo de New Jersey eran las historias criminales, como los filmes Obsesión fatal (1992), Tierra de policías (1997) o Narc: Calles peligrosas (2004). También prestó su voz al mafioso Tommy Vercetti en el videojuego Grand Theft Auto: Vice City de 2002 y en 2005 fue el narrador del documental de National Geographic Inside the Mafia.

Otros de sus papeles más recordados fueron el del violento esposo de Melanie Griffith en Algo salvaje (1986), por el que estuvo nominado al Globo de Oro. También fue el beisbolista desgraciado Joe Jackson en El campo de los sueños (1989) y el policía corrupto Matt Wozkiank en la serie dramática Las sombras del crimen que protagonizó junto a Jennifer Lopez entre 2016 y 2018. También estuvo en títulos como Hannibal (2001), Mátalos suavemente (2012) o Sin City: Una mujer para matar o morir (2014).

Según consigna The Hollywood Reporter, Liotta venía de años cargados de trabajo, incluyendo papeles en Historia de un matrimonio (2019) de Noah Baumbach, Ni un paso en falso (2020) de Steven Soderbergh y Los santos de la mafia (2021), la precuela de Los Soprano en al que interpretó dos papeles.

Buenos Muchachos tuvo seis nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director (Scorsese), Mejor Actriz de Reparto (Lorraine Bracco, quien hacía de Karen), Mejor Guion Adaptado y Mejor Edición. El único que se fue a casa con una estatuilla fue Joe Pesci en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Solo por la escena del restaurante, la película se merecía el premio a la Mejor Edición.

En cuanto a Liotta, en 2005 ganó un Premio Emmy por interpretar a un paciente moribundo en el drama médico ER.