Después de un par de suspensiones obligadas a raíz de la pandemia de coronavirus, la televisión argentina tuvo su noche más esperada, al realizarse la ceremonia de los premios Martín Fierro que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA, a quienes suelen agradecerle los ganadores).

El evento se realizó en el hotel Hilton con 700 invitados y con 35 ternas, dos reconocimientos especiales y el Martín Fierro de Oro, que distingue a lo mejor entre los ganadores de la noche. Y en medio de todo eso hubo momentos que buscaron la emoción de los presentes y los espectadores, como el comienzo, dedicado a los 70 años de la televisión de la vecina orilla.

También se realizó un homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020 y que en televisión condujo La Noche del 10 en 2005. Otra ausencia fue la del comunicador Gerardo Rozín, quien murió en marzo de este año. Al recibir el premio al Mejor programa musical, sus compañeros de La Peña de Morfi lo recordaron en el discurso.

“Quiero destacar el esfuerzo que hizo Gerardo, el año pasado, en este programa”, dijo la cantante Soledad Pastorutti, quien entró el año pasado al programa. “No nos podíamos quejar del cansancio porque, a veces, él venía de sus tratamientos y se ponía a conducir y dirigir, ¡impresionante! Un tipazo. Para vos, Gerardo. Gracias a todos”.

Entre las distinciones especiales, a las que APTRA recurre con regularidad, se entregó el Martín Fierro de Brillantes a la trayectoria y la merecedora fue Susana Giménez, de quien destacaron “su carisma, su espontaneidad y sus divertidas ocurrencias”. “No puedo creer todo lo que hice. Claro, 35 años es mucho, pero se me pasó volando. ¿Qué habré hecho yo? Pero, sin embargo, disfruté de la vida. Por más que trabajé muchísimo toda mi vida, también gocé, viajé y fui feliz. Me pasaron cosas maravillosas. He tenido realmente una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más”, dijo la diva de los teléfonos.

Los Martín Fierro, que históricamente se inspiran en ceremonias del norte, tuvieron su momento In memoriam de reconocimiento a las figuras que fallecieron desde la última entrega en 2019, con la mencionada Pastorutti cantando “Para vivir” y un video en el que además de Rozín y Maradona aparecieron Cacho Castaña, Isabel Sarli, Hugo Arana, Beatriz Salomón, Carlos Calvo, Gino Renni, Raúl Portal, Pino Solanas, Sergio Denis y Goldy Legrand, entre otras personalidades. También fue recordada la actriz uruguaya Victoria Césperes, fallecida en 2021, ya que Juana Viale le dedicó el premio que ganó a la Mejor conducción.

En el último bloque se conoció el Martín Fierro de Oro, que se disputan los ganadores de la noche, y en esta oportunidad correspondió a Masterchef Celebrity, la versión con famosos del reality de cocina que en Argentina conduce Santiago del Moro.

Lista completa de ganadores:

Cronista / Movilero: Fabián Rubino, América Noticias (América)

Programa Cultural / Educativo: Ambiente y medio (El Nueve)

Programa Deportivo: Que vuelvan los potreros (TV Pública)

Revelación: Jey Mammón, Los Mammones (América)

Autor / Guionista: Lily Ann Martin, Jessica Valls y Martín Nacci, La 1-5/18 (El Trece)

Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve)

Aviso publicitario: “Veo, veo” (Flow)

Actor de reparto: Diego Cremonesi, El Tigre Verón (El Trece) / Monzón (Telefe)

Actriz de reparto: Sofía Gala Castiglione, El Tigre Verón (El Trece) / Apache (Telefe)

Programa de Viajes / Turismo: Por el mundo (Telefe)

Programa de Gastronomía: Cocineros argentinos (TV Pública)

Spot Institucional: “Infinia, nueva fórmula” (YPF)

Magazine: Cortá por Lozano (Telefe)

Programa Musical: La Peña de Morfi (Telefe)

Labor Periodística Femenina: Marisa Andino, Telenueve al mediodía (El Nueve)

Labor Periodística Masculina: Jorge Lanata, PPT (El Trece)

Panelista: Paulo Kablan, Flor de Equipo (Telefe)

Reality: Masterchef Celebrity (Telefe)

Programa Humorístico: Polémica en el bar (América)

Programa de Juegos de Entretenimiento: Bienvenidos a bordo (El Trece)

Director: Adrián Caetano, Apache (Telefe)

Labor Humorística: Martín Campi, Flor de equipo (Telefe)

Programa Periodístico: Intratables (América)

Actriz Protagonista de Ficción: Agustina Cherri, La 1-5/18 (El Trece)

Actor Protagonista de Ficción: Luciano Cáceres, La 1-5/18 (El Trece)

Programa de Juegos de Preguntas: 100 argentinos dicen (El Trece)

Big Show: La Voz Argentina (Telefe)

Noticiero central: Telefe Noticias (Telefe)

Conducción en Programa Humorístico y de Actualidad: Beto Casella, Bendita (El Nueve)

Mejor Jurado: Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastoruti y Mau y Ricky, La Voz Argentina (Telefe)

Labor en Conducción Femenina: Juana Viale, Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece)

Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo / Los 8 escalones (El Trece)

Programa de Interés General: PH, Podemos Hablar (Telefe)

Ficción: La 1-5/18 (El Trece)

Producción integral: Masterchef Celebrity (Telefe)

Martín Fierro de Brillantes: Susana Giménez

Martín Fierro de Oro: Masterchef Celebrity (Telefe)