Durante seis semanas un tribunal de Virginia, Estados Unidos, y cientos de miles de curiosos de todas partes del mundo escucharon la interna de la relación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard, que se acusaron mutuamente de difamación. Este miércoles se conoció el veredicto final: según el jurado, Heard difamó a su exmarido al presentarse como víctima de violencia doméstica y él la difamó a ella, pero en sólo una de las afirmaciones que se juzgaban. El actor termina resultando ganador: Heard deberá pagarle 15 millones de dólares y él, dos millones a ella.

Según desglosó el jurado de siete miembros, entienden que Heard debe pagar diez millones por indemnización compensatoria y cinco por punitiva, mientras que Depp pagará dos millones a la actriz por indemnización compensatoria.

Para entender el mediático caso hay que remontarse a mayo de 2016, cuando Heard, conocida por su papel en Aquaman, presentó documentos para solicitar el divorcio tras 15 meses de matrimonio con el actor de Piratas del Caribe, debido a “diferencias irreconciliables”. Cuatro días después, a pedido de la actriz, un juez emitió una orden de restricción temporal contra Depp, acusado de violencia doméstica. En ese momento, la Policía de Los Ángeles investigó los hechos y, aunque no se encontró evidencia de delito, las imágenes de Heard con varias lesiones aparecieron en todos los medios.

Tres meses después llegaron a un acuerdo de divorcio, por el que Heard recibió siete millones de dólares que prometió donar a la caridad -algo que en el reciente juicio se demostró que no hizo- y emitieron un comunicado conjunto que decía que “nunca hubo intención de daño físico o emocional”.

Pasaron dos años y el asunto parecía haber sido olvidado, cuando The Washington Post publicó un artículo de opinión de Heard, quien es embajadora de los derechos de la mujer en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. “Hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan”, decía la nota, e instaba a apoyar a las mujeres que sufren violencia doméstica.

Ante esto, Depp decidió presentar una demanda por difamación por 50 millones de dólares en el tribunal de Virginia, a pesar de que no fue nombrado explícitamente en el artículo. Según el actor de Animales fantásticos, la nota implicaba que él era un abusador y por eso se truncó su carrera como actor, y puso como ejemplo que perdió el papel en la franquicia de Piratas del Caribe. Además, por primera vez Depp aseguró que la víctima de violencia había sido él.

En 2020 Heard contrademandó a su exesposo por 100 millones de dólares, alegando que la demanda que le presentó provocó una campaña de difamación contra ella, lo que hizo que se descarrilara su carrera como actriz. Ese mismo año Depp perdió un juicio por difamación que le hizo al medio británico The Sun, que lo calificó como un “golpeador de esposas”. Un juez en Londres dictaminó que el artículo publicado en 2018 era “sustancialmente cierto” y que el actor había atacado a Heard una docena de veces.

El juicio

Tras demoras por la pandemia, hace algo más de un mes el juicio entre ambos actores en Estados Unidos llegó a los tribunales y se han sucedido varios interrogatorios cruzados que derivaron en la resolución final del jurado.

La actriz estadounidense Amber Heard a la salida del juzgado de Fairfax , Virginia. el 1 de junio de 2022. Foto: Brendan Smialowski, AFP.

La postura de Depp es que no ejerció violencia física contra la actriz, sino que la víctima es él. “El señor Depp experimentó un persistente abuso verbal, físico y emocional por parte de la señora Heard”, dijo su abogada Camille Vasquez, quien cobró fuerte protagonismo en redes sociales, destacada por sus tajantes interrogatorios a la actriz.

“Lo que testificó la señora Heard en esta sala del tribunal es la historia de demasiadas mujeres”, dijo Vasquez, y agregó: “pero la abrumadora evidencia y el peso de esa evidencia muestra que no es su historia. No es la historia de la señora Heard. Fue un acto de profunda crueldad no sólo para el señor Depp, sino también para los verdaderos sobrevivientes de abuso doméstico. Que la señora Heard se presente como una figura pública que representa el abuso doméstico es falso, difamatorio y causó un daño irreparable”.

Del otro lado, el abogado de Heard, Benjamin Rottenborn, recordó en su último alegato los mensajes de texto explícitos de Depp a amigos o socios que se mostraron en el juicio, en los que el actor se refería a Heard como “puta asquerosa”, donde aseguraba que la quería muerta, y que sería capaz de profanar “su cadáver quemado”. “Esta es una ventana al corazón y a la mente del pirata favorito de Estados Unidos”, aseguraba Rottenborn en sus declaraciones.

“Un fallo contra Amber aquí envía el mensaje de que no importa lo que hagas como víctima de abuso, siempre tienes que hacer más. No importa lo que documentes, siempre tienes que documentar más. No importa a quién le digas, siempre tienes que decirle a más personas. No importa cuán honesto seas acerca de tus propias imperfecciones y tus propias deficiencias en una relación, debes ser perfecto para que la gente te crea. No envíes ese mensaje”, dijo el abogado de la actriz para terminar su exposición.

La psicóloga clínica Laurel Anderson, quien fue consejera matrimonial de la pareja, describió la relación como volátil, con amenazas de ambas partes, pero señaló que en su opinión Heard era quien solía instigar las peleas. Según declaró, Heard inició las peleas violentas en un intento de evitar que Depp terminara la relación: “Era cuestión de orgullo para ella; si no se sentía respetada, iniciaba una pelea”. Una de las conclusiones a las que llegaron Anderson y otros varios testigos es que la relación de los actores fue de abuso mutuo.

Las primeras reacciones tras conocer el resultado

“El veredicto significa para las mujeres volver a un tiempo en que denunciar un abuso significaba ser humillada y avergonzada”, dijo Heard tras conocerse el fallo del jurado. La actriz, que se encontraba en el tribunal al momento de la lectura del resultado, dijo: “la decepción que siento hoy va más allá de las palabras, tengo el corazón roto”.

“Creo que los abogados de Johnny han conseguido que el jurado no tenga en cuenta el factor clave de la libertad de expresión e ignorar que habíamos ganado en Reino Unido”, explicó Heard en declaraciones recogidas por el periódico español La Vanguardia. “Estoy triste de haber perdido este caso, pero estoy más triste de que parece que he perdido un derecho que creía que tenía como una estadounidense: el de hablar libremente y abiertamente”, sostuvo.

Por su parte, los abogados de Depp celebraron y tras salir del juzgado dijeron a la prensa estar conformes con “la deliberación cuidadosa del jurado y la enorme cantidad de tiempo dedicada por la jueza en el caso. Estamos muy felices de que el caso haya llegado a tanta gente que valora la verdad y la justicia; ahora que el jurado ha decidido el veredicto, es hora de pasar la página y mirar al futuro”.

Mientras tanto, Depp, que se encuentra en Reino Unido, publicó en su cuenta de Instagram una carta en la que dice lamentar el proceso. “Acusaciones criminales falsas y muy serias fueron lanzadas contra mí por los medios de comunicación, aunque nunca implicaron cargos contra mí, pero todo eso ya había viajado por el mundo en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera”, sostuvo el actor, y finalizó diciendo: “Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida, me siento abrumado”.