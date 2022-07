El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición de la Comic-Con de San Diego, uno de los eventos más populares de Estados Unidos, que nació centrado en las historietas pero luego incluyó al cine y la televisión. Cada año, en especial los sábados en el mítico Salón H, los estudios más importantes de Hollywood anuncian sus proyectos. Y una vez más Marvel dominó los titulares con su presentación de planes para los próximos años.

Para poner en contexto los anuncios hay que entender ese gran plan llamado Universo Cinematográfico Marvel, que comenzó en 2008 con el estreno de Iron Man y que (un poco sobre la marcha y otro poco gracias a un ordenado grupo de trabajo) se convirtió en la franquicia audiovisual más taquillera de todos los tiempos. El primer gran arco concluyó en 2019 con la gran batalla de Avengers: Endgame (aunque técnicamente terminó unos meses más tarde con Spider-Man: lejos de casa). Conocido como La Saga del Infinito, comprendió el enfrentamiento entre los superhéroes y Thanos, y estuvo dividido en tres fases.

Este monstruo, que en los últimos tiempos sumó series de televisión a las películas, transita una Fase 4 que no está cosechando los mejores elogios, aunque las cifras de recaudación todavía los acompañen. Como ocurrió en alguna otra Comic-Con, este 2022 sirvió para que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunciara con bombos y platillos el cronograma de los próximos años y las próximas fases. “Estoy muy emocionado. Hace tres años estuvimos aquí y pasó mucho tiempo desde entonces. Hubo momentos en los que pensé: ‘¿Volveré a estar alguna vez en el Salón H?’. Y la respuesta es que sí, gracias a Dios”.

Feige primero anunció el final de la Fase 4, cuyos dos grandes títulos pendientes de estreno son She Hulk: Attorney at Law y Wakanda Forever. La primera es una serie de televisión que llegará a Disney+ a partir del 17 de agosto y cuenta las aventuras de Jennifer Walters, quien posee poderes similares a los de Hulk, pero combina el tiempo entre las hazañas superheroicas y su trabajo como abogada, mientras rompe la cuarta pared. La segunda es la continuación de Pantera Negra y revelará lo que ocurre en la nación de Wakanda luego de la muerte del rey T’Challa (giro del guion ocurrido luego de la muerte del actor que lo interpretaba, Chadwick Boseman). Se estrena en noviembre.

Por supuesto que hubo nuevos tráilers de estos dos títulos, pero los fanáticos estaban esperando novedades de los títulos siguientes, y más allá de que en varios casos se trató de logos acompañados de fechas, los seguidores mantienen la confianza en las apuestas a largo plazo de Feige y los suyos. En este caso se trató de anuncios acerca de la Fase 5 y la Fase 6, que cerrarán La Saga del Multiverso, elemento que ya estuvo presente en las películas de Spider-Man y Doctor Strange, así como las series Loki y What If...?.

Con respecto a la Fase 5, la mayoría de los títulos ya habían sido anunciados con anterioridad, pero ahora tienen fecha confirmada. Ant Man and the Wasp: Quantummania, la tercera película del Hombre Hormiga, llegará en febrero de 2023. En la primavera (septentrional) llegará la serie Secret Invasion, en mayo se cerrará la trilogía de Guardianes de la Galaxia y a mediados de año se estrenará la serie Echo, con el personaje visto por primera vez en Hawkeye. Para esa misma época está prevista la segunda temporada de Loki y a finales de julio la secuela de la película de Capitana Marvel y la serie de Ms. Marvel, titulada simplemente The Marvels.

Para fines del año que viene se anunció la serie Ironheart, sobre una joven sucesora espiritual de Iron Man, y en noviembre la película de Blade, el vampiro que caza a los suyos. Recordemos que la trilogía de películas sobre este personaje, protagonizada por Wesley Snipes, fue para muchos el punto de partida de la era del cine de superhéroes. Entre 2023 y 2024 llegará Agatha Coven of Chaos, serie sobre la antagonista de WandaVision.

Los dos últimos títulos de esta fase fueron una serie de 18 episodios sobre Daredevil, titulada Born Again (como uno de los arcos más famosos del personaje) y en mayo una nueva película del Capitán América, subtitulada New World Order y con un nuevo hombre dentro del traje azul, rojo y blanco.

Con respecto a la Fase 6, fueron anunciadas las películas de Los Cuatro Fantásticos para noviembre de 2024 y dos películas de los Avengers para mayo y noviembre de 2025, The Kang Dinasty y Secret Wars, respectivamente. Estas seguramente marquen el cierre de la segunda saga y quizás sean el enfrentamiento final contra el villano temporal Kang, que debutó (parcialmente) en el final de temporada de Loki.

Los anuncios estuvieron acompañados por presencias estelares, como los directores Peyton Reed, James Gunn y Ryan Coogler, y actores como Evangeline Lilly, Paul Rudd y Tatiana Maslany.

Variety compartió un resumen en video de lo ocurrido en el Salón H.

.