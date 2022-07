Esta semana, en su cuenta de Twitter, el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, se refirió al traslado de las cuatro radios del servicio de Radiodifusión Nacional (RNU), que a fin de año dejarán de transmitir desde la Peatonal Sarandí para hacerlo en el mismo edificio de Canal 5. Ante la queja de trabajadores, que criticaron el hecho de pasar a ocupar “contenedores” en la azotea del edificio ubicado sobre Bulevar Artigas, Sotelo dio detalles sobre esta relocalización.

“En Uruguay, los medios públicos avanzan en la realización de un proyecto arquitectónico que permitirá mudar nuestras radios (Radio Uruguay, Clásica, Radio Cultura y Babel FM) al predio de Canal 5 en Bulevar Artigas y Colorado”, escribió. Además de compartir imágenes de los planos, se refirió a la polémica por el tipo de edificación, y agregó que “Reino Unido, Canadá y Alemania son sólo algunos de los países que construyen sus nuevos estudios de radio en contenedores”.

Para Sotelo, esto facilitará “la creación de productos audiovisuales de forma sinérgica y transmediática, acorde a los tiempos. Nuevos estudios y nuevos desafíos para un gran equipo de profesionales”.

El Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (Sutre) manifestó su “profunda tristeza y preocupación” en un comunicado difundido este jueves por el semanario Búsqueda, en el que critican que los cambios realizados por las autoridades a lo largo de los años no surgen de políticas de Estado pensadas más allá de períodos de gobierno, y casi siempre sin consultar a los trabajadores. Sobre lo que compartió el director del Secan, dijeron que los contenedores que se usan en otros países, referidos en Twitter, son para transmisiones temporales y no para estudios permanentes como el que se planea aquí. “Lo que vemos es el desmantelamiento del Secan”, manifestaron.

El semanario conversó con Sotelo, quien recalcó: “Son estudios de radio con la calidad suficiente como para albergar a nuestros profesionales y cumplir con nuestros cometidos”, y que no tendría sentido empeorar la calidad. “Si vas a las radios públicas, trabajan en un subsuelo que no tiene luz natural. Ahora van a trabajar en un lugar ventilado, aireado, con vista a Bulevar Artigas, en una construcción nueva y con luz natural. Nadie está viendo cómo va a mejorar la calidad de vida y la productividad”.

“Es de una gran ignorancia, y me sorprende de gente que trabaja en un medio de comunicación, que no sepan que hay radios que tienen sus estudios en contenedores. ¿De verdad vamos a hablar de los medios públicos porque algunas personas de espíritu más bien conservador no saben o prefieren trabajar en cajas de hormigón o ladrillo? ¿Importan de verdad de qué están hechas las paredes? Es un poco decepcionante”, agregó el director del Secan.

Sotelo reiteró su postura de que la separación de los servicios de radio y televisión hacía que compitieran entre sí sin compartir recursos, y afirmó su intención de “rescatar” a los medios públicos de la intrascendencia. “En estos dos años y medio estamos hablando mucho más de los públicos de lo que se habló durante muchos años porque básicamente no le importaban a nadie”.