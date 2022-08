Se conoció este lunes la noticia de la muerte de Olivia Newton-John, la recordada coprotagonista, junto a John Travolta, de Grease (Randal Kleiser, 1978). La información fue hecha pública por su esposo, John Easterling, en un mensaje compartido a través de sus redes sociales: “Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

La artista, que luchaba desde hacía más de tres décadas contra un cáncer de mama que logró mantener en remisión hasta 2017, encabezaba una fundación dedicada a la investigación médica. “En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”, agregó Easterling.

La carrera de Olivia Newton-John tuvo su pico de gloria entre 1973 y 1983, cuando estuvo entre los artistas más populares del mundo. Ganó cuatro premios Grammy y llegó a colocar 14 simples en las listas de diez que, aunque con distinto éxito de público, le dieron una extraordinaria visibilidad: la mencionada Grease, con John Travolta, y Xanadu (1980), con Gene Kelly. Esta última, de más modesta repercusión pero con una coestrella prestigiosa y, todavía cabalgando sobre la fama del éxito anterior, tuvo dos canciones que lograron buenas posiciones: la que dio nombre al film y “Magic”, que llegó a ser número uno. En cuanto a “You’re the One That I Want”, la de la famosa escena de baile con Travolta en Grease, está entre las más importantes de su época y vendió más de 15 millones de copias.

Al enterarse de su muerte, Travolta compartió un dolido mensaje en su cuenta de Instagram: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”.