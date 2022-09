Desde este miércoles 21 de setiembre y hasta el domingo 25, se estará presentando en la sala Zitarrosa el espectáculo Cuento contigo, de la compañía de circo contemporáneo Khaos al Philo. La obra, que surgió cuando Carlos Dopico y Marcela Martínez, quienes interpretan a Augusto y la Tana, quedaron atrapados en el confinamiento de la pandemia.

“Empezamos a desarrollar la idea de volcar algunos de nuestros tormentos, preocupaciones y temores ajenos en una creación escénica circense”, contó Dopico a la diaria. “La dinámica que utilizamos es desde el cuerpo, desde el movimiento, jugando entre nosotros. Y yo en lo particular valiéndome de algunos elementos, poniéndolos a jugar en la escena y viendo qué relación tienen conmigo”, agregó.

Esta dinámica, que ya es experimental, tuvo la dificultad de haberse presentado frente al público en pandemia. “La escena clown necesita el feedback todo el tiempo, porque la obra está viva, nunca hay un relato cerrado. Necesita de la devolución, aunque sea de la mirada, o de alguien que se para y se va. Y era muy curioso porque no solamente estábamos a distancia, sino que estaban a distancia entre sí los espectadores, y además tenían tapabocas, con lo cual era muy difícil presumir qué era lo que les estaba pasando en ese momento. El juego se proponía y lo salvaban algunas risas explícitas, y si no, los niños y niñas. En ese momento nos dimos cuenta de que el espectáculo podía llegar a niños y niñas porque eran los más explícitos, los que todo el tiempo alimentaban la escena”.

Si bien no es una obra para niños, ya que fue concebida “desde las preocupaciones adultecéntricas”, el público menudo disfrutó de otros costados. “En algunos casos la participación de la infancia o del público en general cincha demasiado la cuerda hacia un lado y nosotros tenemos que regular para llevar el relato que tenemos programado, pero de verdad es un espectáculo que intenta ir abierto, disponible. Es un poco el juego del clown mismo, que tiene que captar todo lo que está sucediendo y estar muy atento a las risas, porque hay que potenciarlas”.

“Es una obra de mucho desgaste y nosotros no paramos. Requiere mucha disponibilidad física, no porque hagamos una acrobacia fenomenal, sino porque no hay pausa”.

Cuento contigo se presenta en la sala Zitarrosa este miércoles a las 17.00, jueves y viernes a las 15.00 y 17.00, sábado a las 15.00 y domingo a las 15.00 y 17.00. Entradas en venta en Tickantel, redes de cobranza y boletería de la sala. Apta para todo público