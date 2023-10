En 1979 se estrenó Alien: el octavo pasajero, que seguía las desventuras de los tripulantes de la nave Nostromo, quienes entraban en contacto con una misteriosa y mortal criatura en uno de sus viajes por el espacio. La película, dirigida por Ridley Scott, elevaría a Sigourney Weaver al estatus de “heroína de acción” y sería el primer paso de una franquicia que se mantiene en la cultura popular después de casi 45 años.

La primera aparición de los xenomorfos combinó de manera magistral el horror y la ciencia ficción, pero luego la historia tomaría otros caminos. En 1986 llegaría Alien 2: el regreso, con James Cameron agregándole más acción (y más bichos) al asunto. David Fincher y Jean-Pierre Jeunet dejaron su firma en otras dos entregas durante los años 90, siempre con Weaver en el papel de Ellen Ripley... o uno de sus clones.

Para entonces estos bichos eran muy populares en los cómics, donde además se cruzaron por primera vez con los depredadores del cine, y terminaron regresando juntos a la gran pantalla en un par de aventuras olvidables. Quien también regresó fue Ridley Scott, en 2012 y 2017, con las precuelas Prometeo y Alien: Covenant, que no lograron el consenso de críticas de su primera entrega.

Claro que la maquinaria alien no se detiene y en marzo de 2022 se anunció que el uruguayo Fede Álvarez dirigiría la siguiente entrega en base a un guion de su autoría junto a su habitual colaborador, Rodo Sayagués. Si bien la idea original era que el film se estrenara en la plataforma Hulu (como Prey, lo último de la franquicia de depredadores, que aquí llegó por Star+), en junio de este año se la promovió a estreno en las salas de cine, que llegará en agosto de 2024.

Alien: Romulus ya tiene un primer corte del director finalizado, según confirmó el propio Álvarez en conversación con Guillermo del Toro durante el DGA Latino Summit 2023, evento anual que nuclea a los miembros latinos del gremio de los directores de Estados Unidos. En esa misma charla, el uruguayo dijo que en los últimos días atravesó “el proceso increíblemente tenso de, obviamente, enviarle la película a Ridley Scott”, quien es uno de los productores.

“Quería que la viera antes que nadie”, dijo Álvarez, citado por Variety. “Y todo el mundo me advertía que Ridley es muy duro, particularmente si tiene algo que ver con sus películas. Fue muy duro con Blade Runner 2049, que a mí me pareció una obra maestra, y tuvo problemas porque es muy difícil para él, porque es su trabajo. Le pregunté por la nueva Top Gun y dijo: 'Meh'. Y yo no podía creerlo, pero dijo: 'Mi hermano era original y esto es meh'. Realmente lo respeto, pero podés ver que es duro, así que pensé que no había forma de ganarle con esta”.

Pese a estar “aterrorizado” de encontrarse con Scott después de que este hubiera visto Alien: Romulus por primera vez, consideró que debía recibir la devolución en persona. “Aunque no me lo pidiera, iba a ir hasta ahí, sentarme en una mesa, mirarlo y recibirla”, dijo Álvarez. “Aunque me fuera a decir 'destruiste mi legado', quería estar frente a él y mirarlo a los ojos. No quería recibir un mail que dijera 'dice Ridley...'”.

“Y al final entra al salón y dice: 'Fede, ¿qué te puedo decir? Es genial'”, reveló. “Mi familia sabe que uno de los mejores momentos de mi vida fue tener a un maestro como él, a quien admiro tanto, viendo una película que hice. Pero, en particular, algo así... y hablar conmigo una hora sobre lo que le había gustado... Uno de sus mejores cumplidos fue: 'El diálogo es muy bueno. ¿Sos el guionista?'. '¡Sí!'”.

Se sabe muy poco de Alien: Romulus, que además es la primera entrega de la franquicia que se realiza desde que Disney compró los estudios Fox. En los últimos meses se adelantó que será una historia independiente de las de Ellen Ripley, y que se centra en “un grupo de jóvenes en un planeta lejano que terminan enfrentados con la forma de vida más aterradora del universo”. Contará con las actuaciones de Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn y Aileen Wu.