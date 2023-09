Alejandría Café de las Artes nació en pandemia, aunque Diana Bresque cuenta que junto con su socio y compañero venían planeándolo desde antes. El espacio cultural, que recibe con una cafetería dotada con una biblioteca que incluye libros nacionales y juegos, comprende además una sala de teatro para 50 localidades. Tienen una cartelera nutrida que el viernes próximo agregará el estreno de Rota, para cuyo montaje el aforo se restringirá a 40 espectadores.

Rota se apoya en un testimonio desgarrado, el de una madre luego de que su hijo mata a su novia y se suicida. La fragilidad y la búsqueda de una respuesta son expuestas con la poética devastadora de la psicóloga, escritora y directora teatral argentina Natalia Villamil, en cuya dramaturgia lo femenino es un universo recurrente.

Bresque tomó contacto con la pieza cuando se presentó en Temporada Alta, el festival que aloja cada febrero la sala Verdi, con una programación conformada por espectáculos extranjeros. “Entre cuatro o cinco que vi, estuvo Rota y me dejó impactada. Me gustó porque está visto desde el lado de la madre del homicida, que también es una persona que sufre, no sólo porque muere su hijo sino también porque es un asesino. Y está todo el tema de la violencia contra la mujer, muy bien escrito. Se reivindica a la mujer, porque una mujer desaparece a cada rato, siempre en manos de un hombre. Es un texto muy rico, muy fuerte, y me tocó muchísimo tener que ponerme en ese lugar teniendo un hijo varón”.

Pidió los derechos y una vez que los obtuvo invitó a Marcel Sawchik a dirigirla: “Estoy copada, porque hemos hecho un trabajo que nos gusta mucho y, por supuesto, que es muy intenso y sentido, y con mucho respeto porque es un tema delicado el que se va a tocar”.

“Se trata de una mujer que crio sola a su hijo y queda entre la culpa, que no puede sacarse de encima por todo lo que hizo su hijo, que lo llevó al suicidio, porque mató y se mató. Lamentablemente, es algo que vemos todos los días. El texto trata sobre la impotencia que puede sentir esta mujer, que está muerta en vida, que no sabe qué hacer, que se siente culpable, porque justo esa noche su hijo había ido a sus brazos y ella no le abrió la puerta, porque estaba cansada de todo, de su comportamiento, porque tenía varios problemas. Se siente culpable porque en su cabeza ella podría haber evitado lo que él hizo. Pide a gritos a los policías que lo encontraron que le cuenten cómo lo vieron, si estaban seguros. Es una desesperación”.

Por las características de la sala, la proximidad con el público está asegurada. “Esa cercanía es maravillosa. Me gusta el teatro intimista y esta obra llega a la piel, a ponerse un poco en el lugar de otros”.

La intérprete dice que a la puesta en escena no le falta vuelo: “Marcel armó una visión muy carnal del personaje, que es desgarradora. Está en una tarima de la que no puede salir, porque metafóricamente ella está encerrada en sí, no piensa en otra cosa. Pero la obra tiene muchos cambios de estado y de ánimo, hasta tiene partes de magia –estamos trabajando con un mago para eso– y de poesía en tramos en los que ella se evade. Creo que va a ser un torbellino de emociones. Es sumamente vivencial, porque lamentablemente nos puede pasar a todos”.

La actriz asegura que cualquier obra es un desafío, pero un monólogo lo es en mayor medida, “porque uno está solo, y este lleva mucha emoción, mucha verdad”. Bresque enfrenta con este su tercer unipersonal, luego de interpretar el año pasado a una prostituta en Rosa, bajo la dirección de Marcelino Duffau, papel por el cual estuvo nominada a los premios Florencio, y seis años atrás, La vida simple, de Teresa Porzecanski, trabajo que también le valió una nominación como actriz.

Rota, de Natalia Villamil, se estrena el viernes 29 de setiembre en Alejandría Café de las Artes (Gaboto 1384). Dirección: Marcel Sawchik Monegal. Elenco: Diana Bresque. El proyecto es apoyado por Cofonte. Las funciones continuarán los viernes a las 21.00 y los sábados a las 20.00. Las entradas, a $ 500, se pueden adquirir en la puerta o reservar al 099 185 704.

Los futuros artistas

La Movida Joven 2023 tiene su punto de partida este sábado con una fiesta en la plaza Las Pioneras (Agraciada y General Aguilar) de 16.00 a 22.30. La edición de este año, denominada la Re Movida, volverá a congregar a miles de adolescentes y jóvenes artistas en una convocatoria de la Intendencia de Montevideo que incluye encuentros de canto, música, danza, teatro, ilustración, fotografía, literatura, audiovisual, freestyle, comparsas y la categoría adolescentes en escena.

La apertura promete ser un evento cuidado, con un puesto de atención a la salud, punto violeta y puntos de hidratación.

Reposición de prestigio

Un hombre viene de cometer un crimen y nadie le cree; un soldado vuelve de una guerra y no encuentra su hogar; una mujer lucha por salir de opresiones cotidianas. Slaughter cuenta una historia de seres aislados y, como remarca la sinopsis de esta pieza que Sergio Blanco escribió en el año 2000 y que, tras varias versiones, dirigió recientemente María Dodera, “aborda la problemática de la sociedad basada en un sistema neoliberal, generadora de violencia que provoca que seamos víctimas y victimarios, convirtiéndonos en monstruos, bestias producto de un sistema sin escapatoria”.

El espectáculo que resultó con más premios en la entrega de los Florencio 2022 cuenta con las actuaciones de Franco Rilla, Leonor Chavarría y Sebastián Silvera Perdomo, y se repone por dos funciones, el jueves 28 y el viernes 29 de setiembre, a las 20.30, en el teatro Stella D’Italia (Mercedes 1805). Localidades: $ 500 y anticipadas $ 350. Toman reservas al 094 939 123.