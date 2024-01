La cuarta entrega de esta serie antológica no estuvo mal. Los seguidores del programa menos dados a la innovación puede que hayan extrañado algo de sus personajes arquetípicos y, especialmente, los huraños y simpáticos paisajes de Minnesota, como habitual escenografía de la historia de turno.

Aquella vez (2020) la creación del director y guionista Noah Hawley se trasladó a Kansas en 1950 para un enfrentamiento entre italianos y afroamericanos y con Chris Rock (Loy Cannon) como un carismático líder de masas de fino sombrero y sobretodo.

En su quinta temporada –estrenada en Estados Unidos en noviembre del 23– la sencilla y absurda creación cinematográfica de los hermanos Joel y Ethan Cohen (Fargo, 1996) que dio origen al programa de televisión retorna como una vuelta a las raíces, pero de un modo elegante y tramposo. En el primero de los diez nuevos capítulos no falta el humor negro y disparatado, ni los huraños y simpáticos paisajes de Scandia, en Minnesota, y tampoco una funcionaria de la Policía local (Richa Moorjani es la oficial Indira Olmstead), moviéndose de un lado al otro con una pesada mochila cargada de asuntos laborales y familiares. Sin embargo, luego de haber completado la lista de chequeo para no defraudar al fan, Hawley y el resto de los guionistas y directores invitados se manejan con la libertad de un lienzo blanco y avanzan en muy distintas direcciones, según la firma, con un énfasis en el impresionismo pictórico, la ciencia ficción, el drama seco, la perspectiva de género y las alusiones a los años de gobierno de Donald Trump (la serie transcurre en 2019) aunque todavía no sabemos de qué tipo será el desenlace final –el último episodio se emitirá en Estados Unidos el próximo martes 16–.

Sin más spoilers, o en vez de ellos, una lista de personajes mucho más que atrapantes para enchufarse con esta quinta temporada.

Roy Tillman. Al engominado y entrajado Don Drapper (Mad Men) no le faltaba talento para el engaño ni sangre fría a la hora de tomar decisiones. El regreso de Jon Hamm al éxito de pantallas chicas es triplemente despiadado y diabólico. Menos mental, este sheriff disconforme predica la palabra de Dios y dispara a mansalva bajo su propia ley. Su jurisdicción es la del condado de Stark, en Dakota del Norte.

Ole Munch. Interpretado por el británico Sam Spruell, este cazador a sueldo usa un corte de pelo anticuado, pero eso no sería nada si se tiene en cuenta su historia laboral y su experiencia como devorador de pecados, 500 años atrás. De largas piernas y largos brazos, sabe cómo encontrar un hogar con ropa limpia y comida caliente. Tiene las mejores líneas de la serie y poco sabemos de los límites de su maldad.

Dorothy Dot Lyon. Juno Temple se pone en la piel de una madre amorosa, siempre atenta al cuidado y la educación de Scotty, su hija de diez años. En Wayne Lyon encontró al hombre ideal para comenzar una nueva vida, lejos de cualquier peligro. Además, Dorothy tiene un arsenal infinito de recursos de combate y una asombrosa capacidad creativa para resolver problemas domésticos, al estilo de Macgyver. Luego de un complicado desencuentro con Ole Much, el lungo definió a Dot como “un tigre”. El sheriff Tillman la llama Nadine y se cree su dueño.

Lorraine Lyon. Crema es su color preferido. ¿Su dolor de cabeza? Dorothy, su impredecible nuera. Jennifer Jason Leigh interpreta a una empresaria de incontable poder que adora ufanarse de su patrimonio y especialmente si se trata de un desposeído. No casualmente conocida como “la reina de las deudas”, desde su puesto de directora ejecutiva de la agencia de cobro de deudas más grande de Estados Unidos se ve obligada a cambiar su tranquilo y extorsivo estilo de vida, tras una serie de encrucijadas morales.

Gator Tillman. En el multiverso de Strangers Things, Joe Keery es un joven algo ingenuo al que los guionistas le regalan algunas acciones hacia el lado de la dignidad. Esta vez y por ahora, es el hijo consentido de Roy Tillman, un émulo de su padre que no puede evitar defraudarlo en cada misión encomendada, atrapado en la parodia de un matón rebelde, envalentonado por la época, su padre y el rock pesado. Con muchas dudas sobre su presente y su pasado, sigue participando.

Danish Graves. Abogado de profesión, Tumbas Danesas es el principal consejero y asistente de Lorraine Lyon. El fantástico Dave Foley (cofundador del grupo humorístico The Kids in the Hall) lleva su personaje con un parche en el ojo derecho, unos gestos rarísimos, muy pocas palabras y una confianza desmedida.