Este martes a las 19.15 en Cultural Alfabeta (Miguel Barreiro 3231) se realizará una proyección especial de El amanecer de Aurora, película animada que cuenta la vida de Aurora Mardiganian (1901-1994), sobreviviente del genocidio armenio. La función contará con la presencia de su directora, Inna Sahakyan, quien compartirá su experiencia sobre la creación de la obra.

También estará presente el investigador Eduardo Kozanlian, quien recuperó las cintas originales de Subasta de almas, película muda de 1919 considerada la primera sobre un genocidio moderno, también basada en las memorias de Aurora y protagonizada por ella misma luego de haber emigrado a Estados Unidos.

El evento está organizado por el Consejo Causa Armenia del Uruguay, y su directora, la periodista de la diaria Stephanie Demirdjian, conversó con el programa radial Gomidas acerca de lo que se podrá ver. “Narra la historia del genocidio armenio, una historia que nosotros, que escuchamos esta historia desde que somos niños y niñas, ya conocemos. No es que nos haya dejado de sensibilizar la historia, pero uno pensaría que quienes conocen del tema no van a ver nada nuevo”, dijo hace pocos días.

“Lo que me llama mucho la atención y me parece muy original no es sólo el formato, que combina animación con documental, que son estas cintas que se recuperaron de la propia Aurora Mardiganian. Eso ya me parece súper original y súper creativo. Pero, además, que la historia se narre desde la mirada de Aurora, que muy pocas veces hemos tenido la visión de una mujer sobre cómo lo vivió una sobreviviente del genocidio armenio, eso hace que toque algunas temáticas que quizás nosotros cuando aprendimos sobre esto, cuando éramos niños o incluso ahora de adultos, no estábamos tan adentrados en el tema”, agregó.

El amanecer de Aurora es una coproducción de Armenia, Alemania y Lituania estrenada en 2022. Para confirmar asistencia o solicitar invitaciones para esta función especial, hay que escribir a [email protected]. A partir del jueves 24 de octubre la película estará en cartel.