El realizador Pablo Trobo fue parte del equipo de la campaña hacia la presidencia de José Mujica en 2009. Desde entonces, estuvo trabajando en la película Los sueños de Pepe: Movimiento 2052, que se estrenó esta semana en varias salas de Uruguay tras su pasaje por distintos festivales internacionales.

La película se enfoca en la faceta más antropológica de los discursos del expresidente y sigue su recorrido por distintos foros y escenarios mundiales, al tiempo que da cuenta de la atención y el cariño con que era recibido en distntas partes.

“La experiencia fue increíble porque fue la primera vez, la primera campaña en la cual yo tuve cierta autonomía de decisión con respecto a lo que mandaba a la prensa. O sea, lo que editaba era el discurso de Mujica que después hacía la agenda política”, dice Trobo. “Era un equipo muy reducido de trabajo, éramos cinco personas: Ricardo Poce, Onito Ayala, Jorge Galcerano, Javier Cedrés y yo. Estábamos encargados de la logística y de la prensa y de generar los avisos para televisión que después editaba una productora”, agrega.

“Durante esa campaña sí tuvimos acceso a momentos increíbles, muchos de los cuales no están en esta película pero van a estar en una segunda y en una tercera parte. Esta película se basa en su filosofía más que en su ideología. Fue una aventura ser parte del equipo de campaña de Pepe en 2009”, adelanta Trobo.

Ese año hubo un momento clave que despertó la idea de una película: “En esa campaña en 2009, en un pueblo perdido cerca de la frontera con Brasil, el discurso de Mujica empezó a llamar mi atención porque escapaba de lo que era político coyuntural de ese momento y mostraba un core, un corazón filosófico brutal. Entonces le digo a uno de los compañeros que estaban allí conmigo: este hombre está para hablar en la ONU”.

Ello finalmente ocurrió en 2013, cuando el presidente uruguayo brindó su célebre discurso ante la Asamblea General, aunque Trobo ya no formaba parte del equipo de Mujica. “Cuando él fue a la ONU, junté plata, pedí plata prestada, hice lo que pude y fui a filmarlo, porque me parecía que iba a ser súper interesante. Él ahí ya había dado el discurso de Río, que había sido lo que yo creo que fue la piedra fundamental de su filosofía. Cuando fue a la ONU yo estaba trabajando en el Frente Amplio con Mónica Xavier y Jimena de los Campos, y les dije: ‘Miren que el discurso de Pepe va a ser histórico’. Ellas me ayudaron también a poder ir a filmarlo a Nueva York”, recuerda.

Ese discurso es, según el director, el eje de la película: “Es la filosofía de Pepe hecha manifiesto, proyectándola hacia 2052, generando un movimiento que yo vi, del que fui testigo en los distintos países donde Pepe ha hablado y donde lo pude seguir”.

“Me centro en ese discurso porque es el único discurso, o de los pocos, que Pepe escribe de puño y letra y que ensaya una noche antes en la casa del embajador antes de ir a decirlo a la ONU, porque supongo que él sabía que iba a ser importante y que ahí iba a poder expresar toda su filosofía condensada. El discurso de la ONU es como un manifiesto mujiquista, por decirlo de alguna manera”, añade.

“Movimiento 2052”, el subtítulo de la película, alude al plan de volver al planeta más sustentable y amigable con el ambiente para el futuro cercano.

Admiración global

“Fui testigo de la locura que genera Pepe en los más jóvenes, incluso superando barreras idiomáticas como en Japón, en Inglaterra. Pepe levanta un verdadero movimiento global en contra del cambio climático. Fue uno de los primeros: no hay que olvidarse de que a él le toca compartir con Barack Obama, que también es un presidente que estuvo preocupado por el tema del cambio climático, y pusieron el tema en la agenda. También le toca el tiempo de la guerra de Siria, por lo cual también el tema de la guerra y la paz está presente en esta película”, dice Trobo.

No es sorpresa, entonces, que la película haya tenido buena acogida en otros países: “Viene siendo recibida muy bien. Se estrenó mundialmente hace unos poquitos días en el Festival Internacional de Río de Janeiro. Fue aplaudida por la gente, tuvo cinco pasadas. Ahora esperamos que esté en otros festivales. Acá se estrenó en el Monfic y las reacciones del público y los mensajes fueron y son súper positivos. Estamos muy contentos con eso. Claro, se percibe la admiración de la gente por Mujica, sobre todo de gente que lo ha conocido, que lo ha cuidado, que lo quiere mucho a Pepe”.

Siendo Mujica una figura abordada en tan diversas obras, entre las que quizás la más notoria sea el documental dirigido por Emir Kusturica estrenado en 2019, el público tiene antecedentes con los que comparar: “Me han dicho que es una de las mejores películas de Pepe que se han hecho, y eso, la verdad, me llena de orgullo como realizador, como documentalista y como amigo de Pepe”, confiesa Trobo.