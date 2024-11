La veda se te haga a un lado. El 23 de noviembre, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones, el candidato que más ha insistido, que más ha sido escuchado y que menos ha tenido para repartir cerrará su campaña. Como a las 20.00 ya no se podrá comprar alcohol, su acto de cierre será una de las pocas opciones para adquirir un estado alterado de la conciencia.

A esa hora, el Candidato Esmoris y su Banda de Votantes Solitarios se harán presentes en la sala principal del teatro Solís con el tradicional eslogan “Para volver a volver”. Suma dos décadas de experiencia en la que sería su sexta y última campaña, pero a un político como este sabemos que no hay que creerle.

En un suceso poco común, el Candidato Esmoris dejó por un momento las respuestas demoradas y por escrito, para contestar preguntas incisivas, las que contestó con demora y por escrito, quizás al sentirse acorralado por primera vez por el cuarto poder: el del periodismo cultural.

A continuación, reproducimos el intercambio con la figura política, cambiando solamente la tipografía y el interlineado, porque los correos electrónicos son mucho más feos a la vista.

¿De dónde saca los fondos para sus campañas electorales?

Los fondos para la campaña salen de la venta de entradas, ya sea por Tickantel o en la boletería de la sala. Soy el único candidato que cobra entrada en sus actos, ya que me parece más ético cobrar entrada que pagarle a la gente para que vaya.

¿Los que reparten sus listas son simpatizantes o lo hacen por dinero?

Ambas cosas, son simpatizantes del dinero.

¿Se siente cercano a alguna figura de otro partido, como para realizar eventuales alianzas?

Cercanía y lejanía suelen ser antónimos que nos separan de sinónimos como alianza y asociación. El país los sufre y eso es preocupante. Por lo tanto, en esa lucha dialéctica entre los antónimos de un partido y los sinónimos de otro partido buscaría aquellos homólogos de un partido, ya sea similares o idénticos a los del otro partido.

¿Por qué no hemos visto videos suyos levantando pesas?

Porque no necesito andar levantando pesas para demostrar que soy un Adonis, un Apolo del siglo XXI, un derretidor de urnas, un tócame que me gusta, pásame la pesa, Teresa, y otras cosas que prefiero callar para no pasar como un engreído vacío de ideas y decoro. Porque soy algo más que una cara bonita.

¿De qué signo es usted?

Amanezco en Virgo. Desayuno en Capricornio. Almuerzo en Aries. Meriendo en Piscis. Ceno en Sagitario. Y duermo... solo. En el horóscopo chino soy mono, pero prefiero no ahondar en detalles.

¿Qué les responde a quienes lo acusan de ser amigo de muchos empresarios poderosos?

Es verdad que yo soy amigo de muchos empresarios poderosos, de aquí y del exterior, pero también es verdad que ellos no son mis amigos, son mis amos. Y por lo tanto sus deseos son órdenes.

¿Dónde tiene pensado recibir los resultados?

En el túnel de 8 de Octubre. La espera será subterránea y surrealista. Y luego dos festejos, que serán dos trencitos al son de cincha poroto, uno y una atrás del otro y la otra. Uno de 8 de Octubre hasta la salida a 18 de Julio, otro de 18 de Julio hasta la salida de 8 de Octubre. Allí también se conocerá el gabinete ministerial y las correspondientes secretarías, integradas en su totalidad por aquellos y aquellas que cincharán en el uno y una atrás del otro y de la otra en el cincha poroto de la victoria.

¿Cree que aquellos sobres de votación en los que se encontraron dólares deberían contar como votos a su partido?

De ninguna manera. Creo que tendrían que ser repartidos entre los integrantes de la mesa, delegados y seguridad. Sería una verdadera distribución de la riqueza. De todas maneras, y yéndome un poco por la tangente, que para eso se inventó, me quedé pensando... Y si aparecen en un sobre de votación, en lugar de dólares, dolores... ¿Se devuelven, se validan o se anulan?

¿Tiene pensado anunciar a alguna figura de los medios en su lista y dar el batacazo?

Bueno, estamos negociando con una gran comunicadora de la vecina orilla a quien le ofrecí el cargo de primera dama. Ella se mostró interesada, me pidió una foto, en lo posible un poco más grande que una foto carnet. Ya está en su poder, pero hasta no tener una respuesta prefiero no mencionar su nombre. De todas maneras, también estoy negociando con el Colorado del querido Omar Gutiérrez, obviamente no para el cargo de primera dama, eso se lo aclaré muy bien; le ofrecí la cancillería. Me parece que sería un gran diferencial frente a otras propuestas.

Si no resulta electo, Dios no lo permita, ¿pedirá algún ministerio o cargo público al partido ganador?

Veo que invoca a Dios, lo que lo hace un creyente, pero con dudas. Es imposible que resulte electo porque ya lo soy. Y lo fui sin necesidad de tanta cuenta y recuenta de listas y papelitos. Lo soy porque fui EL VOTO QUE EL ALMA PRONUNCIA. Chupate esa mandarina y vení por más.