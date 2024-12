Después de [Oppenheimer], la película de 2023 que rozó los 1.000 millones de dólares en recaudación global y ganó siete premios de la academia, se especulaba con que su guionista y director, Christopher Nolan, contaba con un “cheque en blanco” de parte de Universal Pictures para su próximo proyecto.

Esto no parecía ser una presión para el londinense de 54 años. “Creo que no podés preocuparte mucho sobre la relación que tendrá una película con la siguiente”, dijo hace un año. “Me aburro muy rápido, me gusta seguir trabajando, y me entusiasma pensar qué es lo que vendrá”, remarcó, y su obra como director y guionista lo acredita: incluye, entre otras, la vanguardista Memento (2000) y las también retorcidas narrativamente Inception (2010) y Tenet (2020), su trilogía sobre Batman (2005-2012), la bélica Dunquerque (2017) y la ciencia ficción de Interstellar (2014).

Lo que se vendrá se supo en las últimas horas, cuando Universal anunció en sus redes sociales que Nolan está trabajando en una adaptación de la Odisea. “Su próxima película será una mítica epopeya de acción filmada alrededor del mundo con la nueva tecnología cinematográfica de IMAX. La película llevará por primera vez la saga fundacional de Homero a las salas de cine IMAX y se estrenará en los cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026”.

Las primeras noticias sobre su siguiente trabajo comenzaron a llegar en octubre, cuando antes de tener datos sobre la trama se confirmaron algunas presencias en el elenco. Primero se anunció que Matt Damon estaba en conversaciones para ser uno de los protagonistas, y luego se informó que otro de los roles destacados estaría en manos de Tom Holland.

Holland, quien viene interpretando a Peter Parker en seis películas del Universo Cinematográfico de Marvel, dijo que aceptó la invitación de Nolan sin tener la menor información acerca del guion. “Solamente puedo decir que estoy increíblemente entusiasmado”, dijo el actor en una entrevista con Good Morning America. “Y obviamente honrado, pero eso es todo lo que puedo decir, porque honestamente es todo lo que sé”.

Matt Damon, mientras tanto, ya trabajó con Nolan en dos oportunidades: interpretó a un astronauta en Interstellar y fue el general Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan, en Oppenheimer.

El único dato confirmado por las famosas “fuentes de la industria” era que la historia no transcurriría en el presente, pero no estaba claro si se trataría de un film de época o uno futurista.

En noviembre se conocieron los nombres de dos actrices que también participarían en el proyecto, por entonces todavía misterioso. Una también es conocida del director, por haber interpretado uno de los roles protagónicos en Interstellar y haber sido una de las encarnaciones de Selina Kyle (Catwoman) en la tercera entrega de la saga del Caballero de la Noche: Anne Hathaway.

En la primera mitad del año, la actriz fue entrevistada Vanity Fair y agradeció el rol de Interstellar, que llegó poco después de haber conducido la ceremonia de los Oscar, lo que la había vuelto blanco fácil en las redes sociales. “Muchos no me daban papeles porque estaban preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi identidad en internet. Tuve un ángel en Christopher Nolan, a quien eso no le importó y me dio uno de los papeles más hermosos que tuve en una de las mejores películas de las que formé parte”, dijo Hathaway.

La otra actriz en sumarse al elenco fue Zendaya, quien no ha trabajado con Nolan, pero que volverá a reunirse con su pareja de la vida real, Tom Holland, con quien compartió pantalla en tres películas de Spider-Man.

Esta nueva versión de la Odisea será la segunda película de Nolan junto con los estudios Universal después de que rompiera una relación de casi dos décadas con Warner Bros. Studios a causa de la decisión de la empresa, durante la pandemia, de estrenar las películas en simultáneo en salas de cine y su plataforma de streaming.

Sobre la obra original se ha escrito muchísimo, pero no ha llegado a la gran pantalla tantas veces. Compuesta entre el siglo VIII y VII a. C. y atribuida al poeta griego Homero, narra las peripecias de Odiseo (o Ulises) para regresar a su hogar en la isla de Ítaca después de diez años de lucha. La vuelta le tomaría otros diez años y es por eso que se le dice “odisea” a cualquier “viaje lleno de incidentes y dificultades”.

Una de las adaptaciones más recordadas es Ulises, película italiana de 1954 con Kirk Douglas en el papel protagónico y Silvana Mangano como Penélope, la abnegada esposa que durante 20 años debe rechazar a un grupo de pretendientes que han dado a su esposo por muerto.

Los hermanos Coen estrenaron en 2000 la comedia ¿Dónde estás, hermano?, en la que George Clooney interpretaba a Ulysses Everett McGill y tenía aventuras reminiscentes de las descritas en el poema original, aunque en Misisipi durante 1937. Una de las últimas adaptaciones es El regreso, que cuenta las últimas secciones de la Odisea, con Ralph Fiennes como Odiseo y Juliette Binoche como Penélope. Esta película de Uberto Pasolini todavía no tuvo estreno comercial en América Latina.