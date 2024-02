Muchas organizaciones que entregan premios deben encontrar el delicado equilibrio entre reconocer categorías bien específicas y hacer una ceremonia televisiva que cautive a un público cada vez menos atento. Los Oscar parecen ser el metro patrón con 23 estatuillas, aunque nunca faltan críticas por la extensión de la gala. Cuando es imposible reducir la cantidad de categorías, se opta por múltiples ceremonias (como en los Graffiti locales) o televisar solamente las más importantes.

Los Premios Grammy, entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, reconocen a lo mejor de las grabaciones de sonido en 94 categorías, incluyendo varias que no necesariamente tienen música, como audiolibros o especiales de comedia. La edición 2024 se realizó este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con una Premiere Ceremony (que incluye 85 de los premios) y una Main Ceremony televisada en vivo (que entregó los nueve restantes). Por cuarto año consecutivo, esta última contó con la conducción del comediante Trevor Noah.

La ceremonia principal contó con las actuaciones, entre otros, de Dua Lipa, Luke Combs junto a Tracy Chapman, Billie Eilish, Miley Cyrus, U2 y Billy Joel. Y el momento emotivo que recordó a los artistas que fallecieron el último año comenzó con Stevie Wonder honrando a Tony Bennet, para luego señalar la partida de talentos como Harry Belafonte, Sinead O'Connor, Burt Bacharach o Tina Turner.

En cuanto a los galardones, Taylor Swift se convirtió en la artista más ganadora de la historia en la categoría de Álbum del año, con cuatro estatuillas. Así superó a Frank Sinatra, Paul Simon y el mencionado Wonder, con quienes estaba empatada hasta este fin de semana. Ese galardón fue entregado por Celine Dion en una de las pocas apariciones públicas de la cantante desde que en 2022 anunció que sufría de síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco conocida.

Más temprano, Swift había ganado el premio al Álbum pop vocal por Midnights y durante el discurso de agradecimiento realizó un anuncio muy esperado por quienes escuchan sus discos. “Quiero agradecerles a los fans contando un secreto que me estuve guardando por los últimos dos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril”, dijo la cantautora. “Se llama The Tortured Poets Department”. Minutos después compartió la portada en sus redes sociales.

El premio a la Canción del año fue para “What Was I Made For?”, de la película Barbie, escrita por Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell. Miley Cyrus ganó el primer Grammy de su carrera como Solista pop por su hit “Flowers” y más tarde se llevó otro gramófono en la categoría de Grabación del año.

Otros hechos notables de esta edición, dentro de las 94 categorías, es que los Beatles ganaron un Grammy a Mejor Video Musical por “I'm Only Sleeping”, el primero que reciben desde haber ganado en 1997 por “Free as a Bird”. Finalmente, Dave Chapelle ganó su quinto Grammy en la categoría Álbum de Comedia por What's In A Name? y Michello Obama su segundo Grammy por la versión en audiolibro de The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times.

Lista de ganadores de la ceremonia televisada

Álbum del año: Midnights, de Taylor Swift.

Grabación del año: “Flowers”, de Miley Cyrus.

Canción del año: “What Was I Made For?”, de Billie Eilish.

Artista nuevo: Victoria Monet.

Álbum pop vocal: Midnights, de Taylor Swift.

Solista pop: Miley Cyrus, por “Flowers”.

Álbum de música urbana: Mañana será bonito, de Karol G.

Álbum de country: Bell Bottom Country, de Lainey Wilson.

Canción de R&B: “Snooze”, de SZA.