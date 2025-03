Roberto de las Carreras fue un bastardo: era hijo natural de Ernesto de las Carreras (secretario del general Leandro Gómez) y de Clara García de Zúñiga, heredera de una gran fortuna. Diferentes, audaces y apasionados, madre e hijo escandalizaron a la alta sociedad rioplatense del 900. Clara, hija de un terrateniente de la provincia de Entre Ríos, fue víctima de abuso familiar, comprometida en matrimonio a los diez años y casada contra su voluntad a los 14 con el solo propósito de sumar fortunas familiares.

Clara García de Zúñiga enfrentó la moral de su tiempo. Tuvo varios amores y varios hijos; algunos vivieron con ella, otros le fueron arrancados y otros entregados por ella misma. Ejerció una libertad sexual que la llevó a los tribunales, donde una vez declarada loca fue despojada de toda su fortuna por su propia familia, la Justicia y el poder médico. Fue encerrada en una buhardilla del ahora museo Blanes y aún vive la leyenda de la aparición recurrente de su fantasma en lo que una vez fue su casa y su prisión.

El bastardo. La vida de Roberto de las Carreras y su madre Clara, la novela de Carlos María Domínguez, muestra la vida íntima de muchas figuras públicas del 900. En 2017 la adaptación realizada por el propio Domínguez ganó el apoyo del Fondo de Fortalecimiento de las Artes para la realización de un unipersonal dirigido por Cecilia Baranda e interpretado por Denise Daragnès, que obtendría numerosos reconocimientos, viajaría por el mundo y permanecería en cartelera hasta el día de hoy, lo cual de por sí configura un hecho tan excepcional como bienvenido.

En 2018, La incapaz se estrenó en el teatro Circular de Montevideo y luego se presentó en Miami, Almería, Madrid, Sevilla, Girona y Barcelona. Se representó en los liceos, incorporó lengua de señas, fue nominada al Florencio como mejor unipersonal y ganó el premio Terry a la mejor actriz para Denise Daragnès en el Festival del Monólogo Latinoamericano de Cienfuegos, Cuba. Luego sería premiada también en Argentina y Brasil y viajaría a México.

Daragnès egresó de la Escuela de Arte Dramático del Circular en 1985 y desde entonces integra el elenco estable de ese teatro. Ha trabajado en espectáculos icónicos como Memoria para armar, Un tranvía llamado deseo y La mujer justa. Estuvo nominada al premio Florencio en varias oportunidades y lo obtuvo por Las buenas muertes, Terror y miserias del Tercer Reich, Nunca estuviste tan adorable, La fiesta de Abigail y Sangre joven.

Encarar un unipersonal debe ser de las experiencias más desafiantes y solitarias por las que pasa una actriz. Desde el momento de la decisión se es consciente de la ausencia total de apoyo: no habrá compañeros que den un pie, que salven una escena o compartan el proceso creativo. Se descubre después que una vez que se traspasa la línea del escenario, no hay escapatoria posible. Fue Denise quien propuso a Cecilia Baranda este desafío; la eligió como guía en un viaje peligroso dadas las características de Clara Garcia de Zúñiga y lo que implicaría transitar el pretil de la locura, sola. Y fue eso lo que más la sedujo: el riesgo y lo controversial del personaje. La idea había surgido tres años antes en el Festival de Monólogos de Cienfuegos. Por eso, haber ganado el premio a mejor actriz allí mismo años después tuvo un significado muy especial.

Luego de ocho años dentro de Clara, Denise piensa que poco ha cambiado la realidad de algunas mujeres desde esa época hasta ahora. "Una mujer no puede estar perdida", dice Clara en la obra, "si no te encuentra tu madre, te encuentra tu marido, o la Policía, o el juez o un vecino". Las mujeres aún tenemos que estar atentas, sostiene Denise, porque todavía hoy somos vulneradas. Al igual que quienes dicen haberla visto deambular por el museo Blanes hasta el día de hoy, Daragnés cree que la razón principal para ver la obra es que Clara todavía quiere ser escuchada. ¿Se ve encarnándola ocho años más? Dice que no, aunque sabe que la gente lo seguirá pidiendo: “Creo que tendré que ser yo misma la que ponga el punto final”.