Diagonal 137: un festival musical entre dos bares de Durazno y Convención

Desde hace más de 15 años, el movimiento de la esquina de Durazno y Convención viene creciendo en actividades culturales en dos vertientes para nada lejanas. Una baldosa con su cara, una leyenda en las paredes y otras expresiones artísticas o comerciales más o menos efímeras recuerdan a Jaime Roos y su más célebre composición, en la zona de uno de sus antiguos domicilios, ahora convertido en la fase previa a un santuario.

En esa misma esquina, donde hoy conviven el bar Ducón y el Andrómeda Bar Cooperativo, desde 2011 confluyen las energías de la escena indie local con una rica historia de festival autogestivos, como el Peach and Convention, el Indieween y el Diagonal 137, que este viernes y sábado vuelve con propuesta renovada.

A principios de 2023, con el objetivo compartido “de producir actividades propias y generar un espacio para mostrar, conectar y poner en circulación a las bandas del circuito underground montevideano”, los dos bares se organizaron y llevaron adelante una primera edición del festival cuyo nombre remite a la nominación geométrica que une a los dos negocios y la línea de ómnibus que pasa por ahí con destino a Paso de la Arena.

Aquella primera apuesta se realizó en la calle, con entrada libre, y la convocatoria superó las 300 personas. Para la siguiente, la música en vivo se trasladó a los sótanos de los dos bares, invitando a los presentes a caminar desde un escenario hacia otro para no perderse ninguno de los conciertos o las sorpresas de la noche.

El Diagonal 137, aseguran sus organizadores, “funciona como un punto de encuentro para una escena diversa” en la que “conviven bandas emergentes con proyectos de larga trayectoria, diferentes géneros musicales y públicos de distintas edades”. El evento autogestivo “busca contribuir a una escena activa, en la que las bandas puedan mostrarse, encontrarse con nuevos públicos y formar parte de una red cultural que se sostiene a partir de la colaboración”.

Más cruces, más bandas

La quinta edición del festival tendrá lugar este viernes y sábado a las 20.00 con una programación más abundante con respecto a años anteriores y que busca seguir creciendo “sin perder el espíritu independiente, colectivo y autogestionado que le dio origen”.

El viernes, el cartel ofrece a los Service de Sound, de Nico Barcia; Charlie Cromo, Trovador Eléctrico, Tengo un amigo que anda bien pa’ los audiovisuales, Samuel Acosta y Los Colets, y los chilenos Déjenme Dormir.

El sábado actuarán Lía Almada Trío, El Jardín, Trópico Dúclos, Rita y El Chivo, y los argentinos Terrores Nocturnos.

La propuesta también rescata la dimensión social que atraviesa la experiencia: “Se viene a escuchar música, pero también a conocer gente, hacer amigos, compartir una noche y terminar bailando”, prometen desde los bares.