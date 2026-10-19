Leo Maslíah vuelve al teatro con La clase de piano

Leo Maslíah es autor de más de 40 trabajos discográficos y cerca de 40 libros, entre novelas, recopilaciones de cuentos y obras de teatro. Hace pocas semanas, el sello Tajante reeditó La buena noticia y otros cuentos, que había aparecido por primera vez en 1996, publicado por la ahora extinta Ediciones de la Flor, al tiempo que TV Ciudad lanzó el micro Metahoróscopo.

Maslíah es todo y es todos: el actor solo, el director, el autor, el compositor y el pianista. Incluso aquel que en 1989 protagonizó la primera temporada de Peor es nada junto a Jorge Guinzburg y Horacio Fontova en la televisión argentina. Imparable, a sus 72 años vuelve al escenario.

La clase de piano cuenta con la participación de Lorena Rizzo. Fue escrita en 2025 y se terminó de definir sobre la marcha de los ensayos. Se estrenó en Buenos Aires, siguió en Mar del Plata y ahora la obra llega a Montevideo. En ella, ambos artistas interpretan una relación docente-alumno que los lleva a plantearse varias incógnitas y estorbos propios de la enseñanza musical en un contexto social que parece dejar sin aire al arte.

“Conozco a Lorena Rizzo desde hace años y soy oyente entusiasta de su trabajo musical”, dice el autor de quien ya fuera su compañera musical en varias oportunidades hace años. “Yo sabía de su formación teatral, pero nunca la había visto actuar, aunque en los conciertos se me hacía muy patente su expresividad escénica más allá de lo musical. En los primeros meses del año pasado me invitó a tocar y se me ocurrió preguntarle si le podía interesar representar una obra conmigo, que pudiéramos ensayar ahí mismo, en el espacio que ella gestiona en Buenos Aires. La idea que se me ocurrió incluía momentos pianísticos de los dos participantes. Entonces escribí dos o tres páginas y se las mandé. Fuimos ensayando una o dos veces en cada uno de mis viajes a Buenos Aires y yo iba continuando la escritura a medida que avanzábamos, hasta que estuvo terminada y la estrenamos hace un año”, agrega.

Maslíah tomó muchas clases y una gran cantidad de músicos han aprendido de él. Sin embargo, remarca que esta obra es ficción pura. “La literatura, fuera de los géneros no artísticos, consiste en contar cosas que no pasaron o en hacer de cuenta que se están usando ciertas funciones del lenguaje cuando se están usando otras. En el teatro se da un paso más porque ya no es contar, sino mostrar o salir del habla para falsear no solo las palabras, sino una parte del mundo mismo”, opina.

El escritor nunca sintió la tentación de representar una historia de sus cuentos en el teatro. Piensa que “eso implicaría desconocer la naturaleza de una y otra forma artística”. “Los que hacen eso padecen la habitual confusión que los lleva a creer que cuando leen un cuento o una novela, hay algo que está pasando y palabras que son el medio para contarlo. Pero no funciona así”, sentencia.

Respecto a sus próximos proyectos en uno u otro campo, responde a las risas: “Ese tipo de preguntas son para gente famosa y en ellas se da casi por sentado que lo que proyecten hacer se va a realizar. Se desliza subrepticiamente ese artilugio de significado. Yo soy del otro bando, aunque con un bonus de suerte.”