Leo Maslíah comienza un programa en TV Ciudad

El micro Metahoróscopo se emitirá los viernes; “lo que digo ahí no es certero o fiable como suelen ser las predicciones de la astrología profesional”, dice el músico y escritor.

No cualquiera tiene el poder de decir qué nos ocurrirá basado en la fecha de nuestro nacimiento. Leo Maslíah lo tiene y lo ha demostrado en libros y presentaciones en vivo, en las que incluye la lectura de horóscopos de su propia confección. Ahora los televidentes también tendrán la suerte de ver el futuro gracias a Metahoróscopo, el micro que emitirá TV Ciudad los viernes desde el 7 de agosto, luego del noticiero central.

El músico y escritor adelantó algunos detalles del programa.

¿Cómo surge la idea de tener un espacio televisivo de horóscopos para competir con Verónica Lavalle o Lourdes Ferro? ¿Te llamó TV Ciudad o lo propusiste vos?

Hubo una propuesta de José María Ciganda, el anterior director de TV Ciudad, de volver a hacer algo (habíamos trabajado juntos en varias cosas hace años) y lo que presenté resultó difícil de concretar a nivel presupuestal porque implicaba la participación actoral de varias personas, entonces se me ocurrió esto otro, que se basa en algo que antes hacía en recitales. Pero la idea no es competir con Verónica Lavalle o Lourdes Ferro, porque se trata de ficción. Lo que digo ahí no es certero o fiable como suelen ser las predicciones de la astrología profesional. Yo creo que por lo menos Verónica no se va a enojar porque hace algunas décadas coincidimos en un cruce del Río de la Plata, y creo que tiene espacio mental de sobra para el juego. Si me llego a equivocar, quizá esta respuesta no pueda ser borrada del diario en papel, pero sí suprimida en la versión digital.

En 2003 publicaste tu primer libro (que yo recuerde) con horóscopos, titulado Horóscopos y otras sentencias. ¿Desde cuándo venías trabajando con ese formato y cuánto lo fuiste manteniendo en estos años?

Hacía tres o cuatro años que había incorporado un momento de horóscopos ficticios en las presentaciones unipersonales, y lo seguí haciendo a menudo o cada tanto durante bastante tiempo más. También lo hice durante un tiempito en la radio Metrópolis, creo que también por esos años, como un pequeño espacio dentro del programa que había en la mañana.

¿Qué tiene el formato del horóscopo que te sedujo como para haberlo incorporado a tu repertorio?

Lo que tiene es que permite una gran elasticidad, cualquier cosa que tengas ganas de decir la podés adaptar para incorporarla. Acá, por ejemplo, muchos horóscopos no los digo con palabras, sino tocando el piano, para que se interpreten como mensaje o vaticinio anímico o sentimental.

En tu cuenta de Instagram podemos encontrar videos sencillos grabados con un celular y otros con más edición. ¿Qué implica que este Metahoróscopo se filme en un canal de televisión?

Es la posibilidad de transformar eso en algo profesional. Trabajo durante horas en casa preparando el material y después el editor Gonzalo Alba lo combina con lo grabado en el estudio como para que resista las dimensiones de la tele. También grabo en casa mucha música para distintos momentos, por fuera de la que toco en el canal.

¿En qué momento descubriste que tenías la habilidad de predecir futuros genéricos del 8% de la población mundial que nació en un período de tiempo arbitrario?

No estoy seguro de poseer esa habilidad, pero consulté y la Jutea (Junta de Transparencia y Ética Astrológica) no puso reparos a que me mandara igual. De todos modos, el programa tiene un espacio de reclamos para la gente a la que no se le cumpla lo anunciado, y el equipo de producción tiene la mejor voluntad para hacer cumplir lo prescrito por las estrellas. Hicimos algunas pruebas y, por ejemplo, un gurí que no recibió la visita familiar que nuestro observatorio había detectado como fenómeno en curso, finalmente la recibió porque la producción localizó a una tía y logró convencerla de que se presentara en la casa de ese sobrino que desde hacía años no veía.

¿Cuál es tu método adivinatorio? Imagino que tendrás un telescopio en tu casa apuntando a la bóveda celeste.

Mucho me gustaría eso, pero no dispongo de ese equipamiento. Recurro a un servicio tercerizado.

¿Hay signos por los que sientas más cariño y entonces les predigas un mejor futuro? Lo mismo con otros que no puedas ni ver.

Sin duda. Pero cuando detecto un sesgo demasiado evidente mezclo todas las predicciones y les readjudico otros signos al azar. Y para sorpresa tanto mía como de los asesores con que contamos para los testeos previos que venimos haciendo, no le erramos más que con los vaticinios en el orden original.

Alrededor de 2011 circuló la idea de incorporar a Ofiuco como decimotercer signo y cambiar todo el zodíaco. ¿Te parece una decisión correcta?

Yo creo que sí, pero además hace años que propuse nuevos zodíacos. Por ejemplo, en un libro de 2014 escribí: “Agrupando de otra manera las letras que conforman en español los nombres de los 12 signos zodiacales Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podemos obtener, entre otros posibles, un zodíaco formado por los 11 signos Arcano, Bulimia, Caloría, Rigor, Ictericia, Agravio, Pánico, Reo, Regreso, Superstición y Psicosis. Aprovechando estas noches de cielo despejado, encargamos a nuestro consultor astrológico, Quico Arruduvils, que adjudicara esos 11 nombres a grupos de estrellas y que aplicara su ciencia a la determinación de las características de las personas nacidas bajo la égida de cada una de esas nuevas constelaciones (formadas por algunas de las mismas estrellas que las comunes, en asociación con otras)”. Y te agrego la descripción que Quico había dado de las características de los dos primeros signos: “Arcano. Los nacidos bajo este signo no son afectos a los horóscopos y prefieren consultar el tarot. Bulimia. Los bulimianos (no confundir con bulímicos) tienen buen apetito pero poca capacidad de retención de los nutrientes (su metabolismo no es acaparador, quizá bajo la influencia de una de sus estrellas rectoras, Ómicron Ceti, una gigante roja que con frecuencia escupe grandes cantidades de materia)”. Y en el metahoróscopo a veces doy espacio no solo a los signos convencionales, sino a los apócrifos, que son otros.

¿Por qué Acuario es un signo de aire?

Es que antes la gente creía que había solamente cuatro elementos, que eran agua, tierra, fuego y aire. Tenía que distribuir equitativamente los 12 signos entre esos cuatro y, claro, alguno iba a quedar en off-side. Pero ahora que la tabla periódica reconoce 118 elementos la cosa es todavía peor porque 12 ni siquiera es divisible por 118. Así que no alcanza con incorporar en el zodíaco a Ofiuco. Hay que agregar muchísimos signos más. El que a mí me toque creo que va a ser un signo de estroncio o de copernicio.