Comienza la edición 2026 del Festival de Fado, con Sara Correia como figura principal

En alguna esquina del universo hipersegmentado de audiencias, seguramente lejos del amplio terreno habitado por los seguidores de comediantes virales de Tiktok y los devotos de la música urbana, todavía queda lugar para quienes desean reunirse alrededor de una cultura que carga siglos encima. Es el caso de la cuarta edición del Festival de Fado en Montevideo.

El evento, que reúne a aficionados, curiosos locales y profesionales del fado llegados directamente desde Portugal, tendrá este miércoles su jornada de apertura en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. A las 17.30 se exhibirá Do Bairro, de Diogo Varela Silva (“La película nos lleva al corazón del centro histórico de Lisboa, donde los rufianes del barrio aún se reúnen para contar sus historias”, reza la sinopsis), y a las 19.00 el músico, compositor y productor Diogo Clemente brindará la conferencia “La calle y el fado”. Para ambas actividades la entrada es libre y se obtiene por Tickantel.

El jueves, a las 20.30, en la Sala Zitarrosa, el cierre del festival contará con la actuación de la cantante Sara Correia, una de las figuras más importantes de la canción portuguesa y de su género más arraigado. Las localidades para este concierto van de 1.000 a 1.600 pesos.

La celebración uruguaya de esta tradición, con satélites en varias partes del mundo, comenzó en 2022 en la Zitarrosa y contó con una actuación del popular Buba Espinho. En 2023, el espectáculo musical se trasladó al teatro Solís y ofreció un concierto de la cantante Cuca Roseta y el guitarrista Sandro Costa. En 2024, de vuelta en el Solís, fue el turno de Raquel Tavares. En la previa de su espectáculo en Montevideo, la artista oriunda de Lisboa declaraba a la diaria: “Creo que hay una nueva generación que está cada vez más interesada en comprender los orígenes de su música, de sus lugares y su gente; por eso soy muy optimista sobre el futuro de la música tradicional”.

En 2025 fue Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, más conocida como Carminho, la que se subió al máximo recinto teatral uruguayo y dedicó su espectáculo al centenario del guitarrista lusitano Carlos Paredes.

El ritmo de un barrio europeo

Sara Correia nació el 27 de mayo de 1993 y creció en Marvila, un barrio de Lisboa que todavía conserva una identidad ligada a su antigua y pujante actividad fabril. La artista portuguesa que llega a nuestro país esta semana lleva el fado en la sangre. Su tía, la cantante Joana Correia, inspiró su destino. A los 13 años, en 2006, Sara participó en el histórico concurso Grande Noite do Fado, en el que obtuvo el triunfo. Su victoria le dio una importante popularidad y contribuyó a consolidar su camino en la música.

Su primer disco solista se publicó en 2018 y lleva como título su nombre. Como suele ocurrir en este género folclórico y su cultura, la interpretación de piezas clásicas nunca falta en los repertorios. En este se destaca el himno “Fado português”, de José Régio y Alain Oulman, junto con composiciones contemporáneas como “O Meu Bom Ar”, de Diogo Clemente y Miguel Ramos, y la festiva “Lisboa e o Tejo”, de Mário Rainho y José Fontes Rocha.

Su segundo disco, Do Coração, de 2020, es mucho más oscuro y, a diferencia de su álbum de presentación, prescinde de los arreglos pop para adentrarse en las formas más tradicionales del género. A la vez, se apoya en la balada romántica, tanto en la elección de los temas como en los arreglos musicales.

Su discografía continúa con Liberdade, publicado en 2023, un trabajo en el que conviene detenerse si se busca la puerta de entrada ideal a su obra. Se recomienda ir directamente al tema “Chelas”, compuesto por Diogo Clemente con letra de Carolina Deslandes.

“Dicen: ‘Sara, ten cuidado con lo que dices; lávate la cara, no muestres de dónde vienes. Ponte vestidos y esconde tus raíces; hazte pasar por una señora, ¡lo haces muy bien!’. Dicen: ‘Sara, llévate las uñas más cortas, habla un buen portugués, deja el lenguaje vulgar. No hables de la pobreza, de la noche oscura; gana quien tiene poder, y no corazón’”, canta Sara, en portugués, y brilla con una música agiornada que también se acerca al tango y al desafiante espíritu del trap, en la propuesta estética de su videoclip, de aventuras barriales.

Su espectáculo en Montevideo incluirá algunas de estas canciones y dará un lugar privilegiado a su trabajo más reciente, Tempestade, editado a principios de 2026.