Crónica: el homenaje a Fabián Fata Delgado en el Palacio Legislativo

La Cámara de Diputados reconoció al músico y a Los Fatales por sus 30 años de trayectoria.

El martes la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo alteró su rutina con motivo de un homenaje algo fuera de lo común. Cerca de las 14.00, la melodía de “Bicho bicho” se escuchó como el zumbido de un mosquito, envuelta en una distorsión de frecuencias sonoras cruzadas. La música salía de un walkie talkie, en medio del silencio brutal de una antesala palaciega en donde esperaban sentadas una centena de personas.

A pocos metros de la acción legislativa, un retrato de Zelmar Michelini entretenía a los recién llegados, no tanto por la fidelidad de la pintura, sino por su soporte de madera, que incluía en su base cuatro ruedas como las de un carrito de supermercado. El ladrillo parlante era manipulado por una funcionaria del lugar, y las notas del éxito radial confirmaban la cercanía del homenaje a Los Fatales y su fundador, Fabián Fata Delgado.

La idea era que el reconocimiento al artista uruguayo y la célebre orquesta festiva en su 30º aniversario la comandara en la Cámara de Representantes el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, a partir de una iniciativa respaldada por la representante colorada María Eugenia Roselló. En los primeros minutos de actividad de los diputados, a quienes se podía ver en una pantalla ubicada en la antesala, los temas se sucedían con la celeridad con que se pasan las páginas de un cuaderno: la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha, un salvataje económico para San José por las inundaciones, la gestión de la ministra Cristina Lustemberg –cuestionada por el diputado blanco Federico Casaretto– y las virtudes de la localidad artiguense Tomás Gomensoro, valoradas por otra parlamentaria, no ocuparon más de 15 minutos.

“¡Es en las barras! Vengan para acá”, exclamó Jorge Lenoble. El contador y relacionista público, anfitrión de la tarde, sacó la cabeza por las puertas de la antesala y se encomendó a la tarea de trasladar a la Cámara de Diputados a la centena de amigos, familiares, colegas y allegados al músico.

Con perspectiva renovada, el homenaje tomaba forma. En uno de los palcos, la vicepresidenta, Carolina Cosse, dialogaba con el Fata, cuyo porte, en ese momento y en esa situación, lo acercaba a la figura de un candidato con proyección presidencial. ¿Por qué no?

Más abajo, en el primer anillo de la cámara, el diputado Gustavo Salle Lorier recibía del personal de la cantina una taza con agua caliente y un pequeño sobre de té negro. A su lado, su hija, la diputada Nicole Salle Pereira, comenzaba su jornada con un cortado.

En las barras, el cantante Charlie Sosa, ex Chocolate, recién llegado de Estados Unidos, se llevaba buena parte de la atención de los anónimos. Ubicado en el mejor de los lugares, fue agasajado especialmente por Lenoble, quien lo definió entre “lo mejor del mundo”, en alusión a un latiguillo del exfutbolista Juan Ramón Carrasco que hizo popular Zin TV.

Contagiado por las vibras del popular canal digital y la farándula de la que se nutre, en el tercer o cuarto anillo del recinto reconocí con facilidad al diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, el de “Se muere un osito panda bebé cada vez que...”, otra cita infaltable de Zin TV.

De pronto, las charlas susurradas mezclaban fútbol, política y música en un ambiente notablemente relajado entre las bancas y los rostros de los representantes legislativos.

Entre otros, también habían llegado hasta el palacio entre avenidas la exvedette Tina Ferreira, los exfutbolistas Fabián Carini y Gustavo Biscayzacú, el exintendente frenteamplista Daniel Martínez y el exdirigente sindical y figura del Partido Socialista Eduardo Lalo Fernández.

“Hoy tenemos el enorme privilegio de rendir un reconocimiento más que merecido a uno de los grupos musicales uruguayos más importantes de las últimas décadas. Cumple 30 años el grupo Los Fatales, que ha logrado convertirse en mucho más que un referente de nuestra música popular: son parte de nuestra rica historia, de nuestros recuerdos y de nuestra identidad”. Así comienzan los fundamentos de la solicitud del diputado Jisdonian.

Tras resumir la historia de la agrupación plenera y candombera, el diputado remarcó el mérito del Fata y los suyos a la hora de vencer barreras y prejuicios entre clases sociales a través de su música y su actitud. Luego buscó complicidad y dijo: “Seguramente muchos de nosotros nos divertimos con sus temas en un cumpleaños, un casamiento o una reunión familiar”, y mencionó los hits: “Pizza muzzarella”, “Comadre, compadre” y “El apagón”. Además, destacó que la obra del grupo trascendió varias generaciones de uruguayos. Por último, recordó que el festejo de los 30 años de Los Fatales tendrá lugar el 22 de noviembre en el Antel Arena.

Tras el unánime aplauso de las barras, la diputada emepepista Margarita Libschitz, al frente de la cámara, dispuso que se votara la solicitud de reconocimiento al músico uruguayo.

Con 73 de 75 votos favorables al homenaje, el músico se levantó de su asiento para recibir otra ovación y algunas bromas cruzadas que llegaban desde la barra. “Nunca te aplaudieron tanto, Fata”, vociferó el ex Chocolate, entre otros gritos confianzudos, más acordes a un estadio de fútbol o a otras épocas del Palacio. “¡Vamos!”, anunció Lenoble, para volver a trasladar el evento a la antesala donde inicialmente había querido comenzar. Atento a cada rostro, el relacionista público también se detuvo en la compañía de las diputadas María Inés Obaldía, Julieta Sierra y Miriam Britos, y resaltó que esta última también es una figura sobresaliente de la movida tropical.

Jisdonian aprovechó para hablar más directamente del Fata, a quien definió como un “gran embajador de la alegría”: “Cuando está el Fata hay alguien, y creo que es un valor que tenemos que rescatar, también en la política”, dijo.

Por último, habló el homenajeado, que fue breve. Agradeció la iniciativa y a los presentes, entre ellos varios músicos de Los Fatales y su familia. “Este es un año de muchas emociones”, dijo. “Cumplimos 30 años ininterrumpidos y que se fueron volando para nosotros, que estamos metidos en esto”, expresó, y aprovechó para mencionar que quedaban muy pocas entradas disponibles para el show de Los Fatales en el Antel Arena.

“Yo siempre digo que trabajo de cantante, pero soy una persona que trabaja de cantante, de productor y de mánager”, explicó el músico. “Son bastantes trabajos, pero todos los hago con pasión, amor, dedicación y constancia. Además, me acompaña mi familia, que es lo más importante”, concluyó.

Los primeros que se acercaron a saludar al artista por el reconocimiento recibido fueron los músicos de su banda. Luego del abrazo, a cada uno el Fata le decía: “Esto sigue”.