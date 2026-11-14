La risa como refugio: El de Matthew Perry

Estrenada en 1994, Friends trascendió el formato de la sitcom tradicional para convertirse en un fenómeno cultural mundial que a través de las historias de veinteañeros urbanos cuya red de contención era su grupo de amigos modificó la televisión, el lenguaje cotidiano y las dinámicas sociales de finales del siglo XX. Más de 30 años después, su impacto sigue vigente tanto en el entretenimiento como en la cultura popular.

El actor Matthew Perry, además de ser un ícono de la comedia, fue el gran motor rítmico y emocional de Friends. Compuso al entrañable Chandler Bing con un humor físico basado en la neurosis cotidiana y el sarcasmo que redefinió el humor televisivo. Chandler representó la deconstrucción de la masculinidad tradicional en una época en la que los protagonistas eran padres de familia torpes o galanes. Él, en cambio, encarnó al hombre moderno ansioso, inseguro y emocionalmente bloqueado. Con enorme sensibilidad, convirtió la incomodidad social y el miedo al compromiso en herramientas cómicas que quedaron marcadas a fuego en toda una generación.

Pero ¿quién fue Matthew Perry? Nacido en Massachusetts, se crio en Canadá con su madre (periodista y portavoz del primer ministro Pierre Trudeau) y su padrastro. Alcanzó la fama global como Chandler (papel por el que recibió una nominación al Emmy en 2002) y participó en varias series, como Studio 60 on the Sunset Strip y The Odd Couple, y en películas con buenas críticas, como Fools Rush In (1997) y The Whole Nine Yards (2000). Para acercarnos más a su legado, Netflix estrenó El de Matthew Perry (The One About Matthew Perry), una miniserie documental dirigida por Mary Robertson y con la producción ejecutiva de la hermana menor del actor, Mia Perry Bowick.

Estrenada el 27 de octubre, en coincidencia con el tercer aniversario del fallecimiento del actor, la miniserie es narrada por amigos, familia y el mismo Perry, e incluye material audiovisual del archivo privado que, a modo de justo homenaje, busca desmarcar al hombre real (vulnerable, generoso y complejo) del personaje que lo hizo famoso.

Estructurada en tres capítulos, recorre en el primero, con mucha emoción, su infancia y juventud, el giro que lo llevó de ser el gracioso de la clase a un joven decidido a triunfar como actor en Hollywood, cómo nació Friends (para muchos, la mejor serie de humor de la historia) y el punto de inflexión radical que significó su salto a la fama al interpretar a Chandler.

El segundo capítulo profundiza en el enorme contraste entre su arrasador éxito en la serie y el desgaste a raíz de sus adicciones (alcohol, drogas y analgésicos). Aparece la constante lucha pública y privada entre la rehabilitación y las recaídas. En el tercero se pone foco en sus últimos años de vida, su inspirador activismo para ayudar a otros en la recuperación de las adicciones y las duras circunstancias médicas que terminaron en su trágica muerte en octubre de 2023.

Su hermana señala, al inicio de la serie, que “todas las grandes historias tienen comedia y tragedia”; ciertamente, la de Perry fue un profundo reflejo de esa dualidad. Fue un hombre increíblemente gracioso, querido y generoso, un comediante que hizo de la risa su lenguaje más genuino y su mejor escudo frente al mundo. Detrás de esa pasión inagotable por provocar la carcajada y de su ambición por ser el mejor, había un artista profundamente sensible que solo quería ser amado, que tuvo la valentía infinita de no ocultar su vulnerabilidad –ni la suya ni la de ese entrañable Chandler que conquistó al mundo– usando el humor como un tierno alivio y un poderoso catalizador, mientras cargaba con el peso implacable de una fama tan intensamente deseada como padecida que, en definitiva, lo destruyó.

La miniserie es ágil y se aleja de cualquier morbo. Es la historia de una vida intensa que expone cómo Matthew Perry siempre se hizo cargo de sus adicciones y de sus acciones, cómo gastó gran parte de su fortuna en rehabilitaciones y cómo, en su búsqueda constante de paz, cambió el placebo del humor por el placebo del alcohol. Navegó en un laberinto y nunca se cansó de pedir ayuda, siempre desesperado por una solución. Aunque su propia batalla resultó desgarradora, nos deja el legado de alguien que transformó muchas vidas al convertir su vulnerabilidad en arte. Con su muerte, en cierto modo, sentimos que perdimos a un amigo.