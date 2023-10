Su personaje, el sarcástico y obsesivo Chandler Bing, fue el encargado de hacer la última broma del último episodio de Friends, la serie que entre 1994 y 2003 –diez temporadas– se volvió el mayor éxito de la televisión de su tiempo y que para muchos sigue siendo la mejor de la historia. Chandler era parte fundamental del encanto colectivo que generaba el sexteto protagónico y que llevó tan lejos a la sitcom. En la noche del sábado se anunció que el actor que lo encarnaba, Matthew Perry, había sido encontrado muerto en la piscina de su casa en Los Angeles.

Aunque no se difundió la causa exacta de su muerte, eran públicos los problemas de salud de Perry, en su mayoría relacionados a la adicción a los calmantes que desarrolló en los años en que protagonizaba el programa. El actor abordó el tema de sus períodos de rehabilitación y cirugías en numerosas ocasiones, y en 2018 estuvo al borde de la muerte cuando sufrió una perforación de colon causada por el consumo excesivo de opioides.

La noticia de su muerte disparó incontables mensajes de dolor y condolencias de colegas, fans y cuentas oficiales de la industria audiovisual. Entre las más inusuales está la de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que conocía a Perry debido a que la madre del actor había trabajado para el ex mandatario Pierre Trudeau, padre de Justin. “Personalmente no olvidaré cómo jugábamos en los recreos escolares, y sé que en todo el mundo habrá gente que recordará para siempre la alegría que brindó. Gracias por las risas, Matthew. Fuiste querido y vas a ser recordado”, dijo el primer ministro canadiense.

Aunque toda la carrera como actor de Perry estuvo marcada por el fenomenal éxito de Friends, que comenzó a rodar cuando tenía 25 años, durante los años en que la sitcom estaba al aire – actualmente se ofrece en HBO Max– Perry hizo apariciones en otros programas, y tras su final, se dedicó a la producción, además de seguir actuando y prestar su voz para videojuegos como Fallout. Su trabajo pos-Friends más reconocido fue su intervención durante dos temporadas en la serie The West Wing, de Aaron Sorkin, con quien también trabajó en Studio 60 on the Sunset Strip en 2006.

Cuando en 2021 se produjo la reunión del elenco de Friends, Perry parecía el menos entusiasmado del grupo que conformó con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Vale la pena recordar su broma final en el cierre original de la serie, cuando los amigos, que se ven por última vez, deciden ir a tomar un café juntos. Entonces Chandler pregunta “¿dónde?”, como si no fuera obvio que deben ir al Central Perk, el local en el que compartieron, entre ellos y con su millonaria audiencia, centenas de confesiones, malentendidos, sorpresas y alegrías.