Street Fighter: una hermosa ridiculez con una historia tan delgada como una ficha de maquinitas

En Amos del universo, la película protagonizada por He-Man y su grupo de aliados del planeta Eternia, suena la canción “What’s up” de la banda estadounidense 4 Non Blondes, en homenaje a un antiguo meme que lo tenía como protagonista. Sin embargo, por cada referencia pop hay un intento de distanciarse del material original, como si le diera vergüenza mucho de lo que lo hizo famoso. El resultado sufre por eso.

En Street Fighter, la película protagonizada por los luchadores del popular videojuego, suena la canción “What’s up” de la banda estadounidense 4 Non Blondes, seguramente porque era popular en 1993, cuando transcurre la historia. Uno de los protagonistas la escucha en su walkman, se canta en un karaoke y es fundamental en el clímax de la historia. La película no se avergüenza de la premisa ridícula y la abraza como Zangief abrazaría a uno de sus rivales cuando el jugador aprieta la secuencia correcta de botones, lo que conocía como “combos” (nunca me salieron).

Se llama Street Fighter pero, al igual que la fallida adaptación de 1994 con Jean-Claude Van Damme a la cabeza, la película se basa principalmente en Street Fighter 2, el título que arrasó en aquellos comercios que ofrecían una gran variedad de videojuegos a los que se accedía mediante la venta de fichas parecidas a las que se usaban en los teléfonos públicos. A esos locales aquí les decíamos “maquinitas”.

Más allá de alguna pantallita con textos en inglés, el objetivo era derrotar al rival de turno y la forma de hacerlo era mediante el correcto uso de los mencionados botones, así como de la palanca de mando para acercarse, retroceder, agacharse o dar un salto. Lo que impactaba eran aquellos coloridos gráficos y la forma en que los personajes se estiraban, escupían bolas de fuego, usaban poderes eléctricos o simplemente daban piñas y patadas imposibles en la vida real.

El arranque de la película es promisorio. Una secuencia bellamente animada nos sitúa en 1987, en el primer torneo mundial de lucha, y resume el final del primer videojuego. La animación volverá a utilizarse en todos los flashbacks. De allí pasamos a 1993 y a la acción real, protagonizada por Ryu (Andrew Koji) y Ken (Noah Centineo), los dos discípulos de Gouken, quien a su vez era hermano del malísimo Akuma (Roman Reigns). Hay un intento de llevar adelante una trama de traiciones y corrupción energética, pero no es más que una excusa para las peleas.

Al igual que en la adaptación de 1994, el principal antagonista es el dictador M Bison (otro día les cuento el enroque de nombres por el que en Occidente lo llamamos así). Y al igual que en 1994, el actor elegido está lejos de llenar la pantalla con músculos y/o maldad. Aquella vez había sido Raúl Julia en la última aparición cinematográfica de su vida, y esta vez le tocó a David Dastmalchian, quien con su cara de loco y su erotismo contenido (la película tiene un montón) termina construyendo una versión demasiado comédica de un villano que debería espantar.

Toda la película se apoya en la comedia y en la aceptación de su ridiculez. El mejor ejemplo es el personaje de Guile, interpretado por Cody Rhodes, superestrella de la WWE. Guile tiene un peinado extravagante que, al mejor estilo de One Piece, es adaptado a la perfección, y esta Street Fighter no hace un solo chiste con eso. La anterior, por el contrario, había transformado al personaje en un coronel genérico que interpretaba Van Damme. Hay un par de hermosas ridiculeces, como el cartel de “Fuga de las celdas” que se enciende cuando un montón de gente se fuga de sus celdas o la flechita que indica los niveles de Psycho Power.

La música, que se mueve entre lo épico y lo cachivachero, contribuye a recrear lo que parecíamos ver en el monitor mientras jugábamos (o veíamos jugar) a las maquinitas. El disparatado comediante Eric André se divierte muchísimo en el rol de Don Sauvage, el disparatado maestro de ceremonias. Hay personajes para tirar para arriba, con algunos más presentes, como la Chun Li de Callina Liang, y otros que aparecen, pelean y se van, como el Blanka de Jason Momoa. Y todos ellos son reconocibles en la estética, además de ofrecer dos o tres frases de esas que se escuchaban en el videojuego.

El problema es que, por más clima autoconsciente y peleas ágiles que se desarrollen frente a nuestros ojos, necesitamos un guion que lo una todo. Y todo, en este caso, es un montón. Porque además de las apariciones está el plan hermosamente ridículo de M Bison (robarles el mojo, como en Austin Powers) y la maldad de Akuma que corrompe a Ryu. Entonces, cuando queda tiempo para que los personajes paren y hablen de lo que están haciendo, es tan básico como aquellos textos en la pantalla que explicaban todo en tres líneas. Sin mencionar un par de huecos en la trama por los que pasaría un Boeing 747, pero esas cosas suelo dejarlas pasar en esta clase de pochoclerías.

Lo que no se puede dejar pasar es la falta de un final. Porque cuando “los buenos” derrotan a uno de “los malos” y ponen su mira en el otro, este hace mutis por el foro y ellos quedan tan perplejos como los espectadores del cine. ¿No van a pelear? Pues no. Eso quedará para una potencial secuela, si es que esta historia logra conquistar públicos por fuera de las burbujas de influencia del videojuego. Suena más difícil que romper un auto a piñas y patadas.