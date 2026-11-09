Una novela de Mercedes Pinto publicada en Uruguay hace 100 años llega transformada en ópera

ÉL, de las tinieblas a la luz se presenta viernes y sábado; este martes hay un encuentro con el equipo creativo en Café la diaria.

En 1924, la escritora Mercedes Pinto llegó a Uruguay huyendo de España luego de que decretaran su destierro a Guinea Española a causa de la conferencia El divorcio como medida higiénica, que había pronunciado unos meses antes. Vivió siete años en nuestro país, donde en 1926 publicó la novela Él, que en 1953 fue llevada al cine por el mismísimo Luis Buñuel.

Un siglo después, aquella historia de carácter autobiográfico, que giraba en torno a una experiencia de violencia y sometimiento dentro del matrimonio, se transforma en una ópera de cámara que recupera aquella lucha y la aborda desde una mirada contemporánea. Además, tiende otros puentes con el resto de la obra de Pinto.

Con música de la española Laura Vega y dramaturgia de la argentina Rita Cosentino, ÉL, de las tinieblas a la luz se presentará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. La importancia del acontecimiento generó actividades paralelas, que incluyeron la exhibición de un documental y un debate sobre la posibilidad de una ópera feminista.

Antes de las funciones, este martes 10 de noviembre en Café la diaria (Bacacay 1306) habrá un encuentro con el equipo artístico, para conocer el proceso creativo detrás de la obra. La periodista Soledad Castro Lazaroff moderará una charla que permitirá descubrir las decisiones que transformaron al universo literario de Mercedes Pinto en una creación operística.

Del papel al escenario

Rita Cosentino, quien además es la directora escénica, cuenta cómo se aproximó a la autora: “Sabía poco y nada de Mercedes Pinto; ya sabemos que lamentablemente ella fue una más de aquellas mujeres borradas y olvidadas de la historia”. “Cuando me propusieron este proyecto inmediatamente me zambullí en su obra y encontré a una artista, a un ser humano extraordinario y a un gran ejemplo de valentía. Estos encuentros no son casuales: creo que a través de ella comprendí, revisé y hasta me ayudó a sacarle el velo a situaciones vividas por las mujeres de mi familia, me incluyo también, que se consideraban normales y no lo son”, explica a la diaria.

La dramaturga fue convocada a crear una ópera de cámara a partir de la novela. “Inmediatamente me di cuenta de que toda su obra y su poesía están impregnadas o atravesadas por sus vivencias personales y lo que significó ese padecimiento que convirtió en la lucha de su vida. En definitiva, toda su obra es testimonial. Por ello, decidí no sólo contar Él sino incluir también algunos fragmentos de su obra poética y de su libro Ella, creando un universo que nos hiciera comprender aún más ese viaje de la oscuridad a la luz”, dice.

“Considero que Mercedes Pinto fue una mujer adelantada a su tiempo; se atrevió a hablar y a escribir sobre cosas imposibles de ser aceptadas en su época y en el contexto en el que se encontraba”, reflexiona Cosentino. “Hoy hay mucho ganado, a lo que Mercedes contribuyó sin lugar a dudas, pero aún falta mucho camino por recorrer. La situación mundial actual a veces hace dudar de si este camino de libertades y derechos conquistado por las mujeres seguirá produciendo avances o no”, dice.

ÉL, de las tinieblas a la luz tuvo su estreno en el festival LittleOpera en julio. “La recepción fue maravillosa”, dice la directora. “Además, siempre insisto en la idea de que estamos creando nueva ópera. ¡Eso ya es un hito! LittleOpera es un festival consolidado en España y han asistido personalidades muy importantes del mundo operístico y musical, y todos han validado el trabajo de muy buena manera, tanto musical como escénicamente”, agrega.

Cosentino resalta la importancia de las actividades previas, como la de la mañana del martes: “Para poder entender y apreciar aún más el arte y disfrutarlo, cualquiera sea, es necesario entrar en el terreno previamente. Así como uno no podría ver una partida de ajedrez sin entender mínimamente las reglas del juego, porque no lo entendería o se aburriría, tampoco creo que uno pueda ir a ver un espectáculo sin nada de información. Es importante interesarse por aquello a lo que uno le va a prestar al menos una hora y media de su vida, para que esa experiencia sea disfrutable e interesante del comienzo al final, y nos deje algo a cambio: una reflexión, un momento de disfrute estético, una pregunta, etcétera”.