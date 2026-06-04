A los 48 años, murió la actriz y bailarina Julieta Denevi, figura de ciclo humorístico Plop!

Este martes se conoció la noticia del fallecimiento de la actriz, bailarina y productora teatral Julieta Denevi, hija de la actriz Mary Da Cuña y el actor y director escénico Jorge Denevi. Tras ser diagnosticada con cáncer de útero en 2019, atravesó distintos tratamientos que le permitieron recuperar calidad de vida durante varios años. Sin embargo, una reaparición de la enfermedad en los últimos meses complicó su cuadro.

“Una cosa más, necesito trabajar. Soy actriz y productora y trabajo desde los 12 años y ya estoy aburrida de limpiar mi casa”, apuntaba Denevi, en diciembre de 2019, en el programa radial Jarana, en la que sería su última entrevista.

“Con una energía enorme, contó su historia de vida, un verdadero ejemplo de superación. Una luchadora que venció al cáncer y grita con fuerza sus ganas de vivir”, reza el texto que acompaña el video de ese momento radial subido a Facebook.

Su formación artística había comenzado a los ocho años con el coreógrafo y bailarín uruguayo Eduardo Ramírez, con el que estudió danza clásica hasta los 16. “Era a muerte. De pronto, teníamos clases de un hora y media, después ensayos y seguíamos con abdominales. Esa disciplina seguro me marcó. Igual, Eduardo fue muy sincero: 'Sos muy grande, tenés mucha teta' , me dijo. Yo me ponía nailon en las tetas para sudarlas y que bajaran, pero no dio resultado”, contaba Denevi en el podcast El triángulo obtuso, segura de que su trayecto en las artes continuaría con la actuación.

A principios de la década de 1990 y de la mano de sus padres y figuras de Canal 12, tuvo su mayor momento de exposición mediática en el ciclo humorístico Plop! –casi una continuación Telecataplum–, en donde su participación en el segmento “Noticias Cantadas”, a cargo de un coro polifónico que integraba junto a Ángel Armagno, Diego Delgrossi, Laura Sánchez, Hugo Giachino, entre otros, llamó la atención. En 1999 también integró el reducido elenco de Guau!, otro ciclo de comedia en Canal 12 de estilo experimental que tuvo un pasaje breve por la televisión uruguaya. Además, había sido parte de las chin-chin, el grupo de animadoras del programa Cacho Bochinche.

Tras alejarse varias veces de la actuación, retomó su actividad pública discontinuamente, se dedicó al modelaje, fue productora teatral y asistente de dirección de varias obras de su padre, Jorge Denevi. Durante la década de 2010 se destacó en la red social Twitter con contenido de humor y crítica social bajo el pseudónimo Pituca Indigente.

En setiembre de 2011, dirigida por Alfredo Leirós, estrenó el monólogo biográfico Humor, labios rojos & tacos altos con el que se presentó en el hotel Mantra, de Punta del Este, el Teatro 25 de Agosto de Florida, el teatro Macció de San José, en el comienzo de una extensa gira nacional. Y al año siguiente participó en un ciclo de unitarios de humor absurdo para el programa De igual a igual, de Omar Gutiérrez, junto a Carlos Barceló y Marcel Keoroglian.

Su última actuación actoral quedó registrada en la ficción sonora Alicia del Buceo, una producción de podcast creada durante la pandemia de covid-19 por el Teatro Solís, con investigación, guion y dirección de Néstor Ganduglia. En Youtube aún se pueden encontrar algunas de sus breves transmisionesen vivo, para redes sociales

“Abrazo al cielo flaca, descansá en paz”, escribió en Instagram, su colega Paola Bianco, junto a una foto de ambas, Maxi de la Cruz y Emilia Díaz, de los tiempos del Plop!. “Qué pena más grande”, expresó más abajo el actor Fernando Pichu Straneo. “Es un día muy triste para todos y para quienes te conocimos y compartimos lindos momentos desde pequeña”, escribió en Facebook otra de sus compañeras en Plop!, la cantante Elizabeth Rodríguez.

En El triángulo obtuso, Denevi había confesado: “Yo entro al escenario y me olvido de que se me corrió la base de tanto llorar”.