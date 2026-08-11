Con su regreso al carnaval, un Antel Arena y un Rock in Rio junto a Milo J, Agarrate Catalina festeja sus 25 años

Yamandú y Tabaré Cardozo en bar El Sótano, en el lanzamiento de sus 25 años con Agarrate Catalina, el 10 de agosto.

La murga de los hermanos Cardozo también prepara un disco con Juan Campodónico como productor y una lista de invitados internacionales.

Gabriel Méndez, Marcelo Fernández y Gastón Lepra fueron de los primeros en llegar. Entre estufas, varias filas de camisetas de fútbol colgantes y un caballo blanco gigante de cartón detrás de la barra, los tres pesos pesados del periodismo de Momo ocuparon las mesas de un pequeño bar del Cordón elegido para la ocasión. Su sola presencia presagiaba un anuncio importante de uno de los conjuntos más populares del carnaval uruguayo, aunque, para ser justos, a fines de la semana pasada su colega Giovanni Cartategui, otro de los presentes, se les había adelantado con la primicia del regreso de Agarrate Catalina al concurso oficial.

En dos pantallas de televisión, las imágenes de un video cumpleañero resumían la historia de la murga cooperativa de los hermanos Cardozo: vestidos de cucarachas, en un ensayo al aire libre de paredes descascaradas, corriendo por 18 de Julio durante el tradicional festival inaugural, concentrados en la música del plato volador (hand drum) de Nicolás Arnicho, metidos en una escenografía espectacular del músico argentino Bizarrap y en la falsa intimidad de un Tiny Desk con Milo J, aplaudidos por el público de Japón, Pepe Mujica y Lucía Topolansky, acompañados por Rubén Rada y León Gieco, maquillados como abuelos en la época de su espectáculo El viaje.

25 años después, Yamandú Cardozo saluda con idéntica amabilidad a todas las caras conocidas y a los nuevos curiosos detrás del fenómeno cultural uruguayo de alcance internacional.

Dispuesto para una nota de los informativos centrales, el Cardozo del medio, entre Martín y Tabaré –que aún no llegaron al lugar–, es el portavoz de una serpentina de novedades, a cual más rimbombante: “Ahora nos vamos para Río”, comienza. La murga se presentará el próximo jueves en la edición norteña del festival local Medio y Medio, a celebrarse en Río de Janeiro, y volverá a la capital turística brasileña el 12 de setiembre para presentarse en el festival Rock in Rio. “Nos emociona muchísimo porque lo vimos muchas veces por televisión. Va a ser la primera vez que una murga pise ese escenario”, apunta sobre la actuación de Agarrate Catalina en el emblemático evento musical, en el marco de su colaboración prácticamente fija con el cantante y compositor argentino Milo J.

Unos días antes, el jueves 10 de setiembre, la murga festejará oficialmente su 25° aniversario con una actuación en el Antel Arena cuyas entradas están a punto de agotarse. Además, para antes de fin de año se prevé el lanzamiento de un disco de la murga producido por Juan Campodónico. El álbum recorrerá el repertorio de sus espectáculos y contará con la presencia de músicos invitados de la escena local e internacional.

Prueba de fuego

Al margen de las actividades que emparentan al conjunto nacido en Murga Joven con las grandes estrellas del mundo del entretenimiento, el regreso del conjunto al concurso oficial y su confirmación definitiva para el carnaval fueron la noticia de la noche e inquietaron el nervio del carnavalero, tanto como los mejores pases e incorporaciones de cara al próximo febrero.

En diálogo con la diaria, Yamandú Cardozo confiesa que en la murga nadie se acordaba muy bien de cuándo terminaba el plazo para anotarse a la prueba de admisión y que, al mismo tiempo, “nadie quería ir a Daecpu a preguntar”. “Es que se iba a empezar a correr la bola”, dice. Finalmente, ante el aumento de los rumores, el periodista Giovanni Cartategui anunció el regreso y la murga ratificó la noticia en sus redes sociales.

“Nuestra pulsión natural es salir en carnaval y los chistes que se nos ocurren, las bobadas en el grupo de Whatsapp de los hermanos o con el Rafa [Cotelo], siempre están enfocadas en un repertorio nuevo”, explica.

La última vez que La Catalina participó en el concurso oficial organizado por Daecpu y la Intendencia de Montevideo fue en 2022. En esa edición, con el espectáculo La involución de las especies, obtuvo el segundo premio en su categoría.

El grupo artístico tomó la decisión hace menos de una semana. “Extrañamos un montón el carnaval”, dice el murguista. “Como decíamos en 2019, para nosotros es cuna, casa y tumba. Así concebimos el carnaval; es el lugar donde entendemos por qué somos, más allá de que defendemos muchísimo lo que hacemos fuera de esas fronteras”, añade.

Para su prueba de admisión del Carnaval 2027, que tendrá lugar en noviembre, Agarrate Catalina volverá a contar en su plantel con el cantante y percusionista Freddy Zurdo Bessio y está prácticamente confirmada la participación sobre las tablas del humorista Rafael Cotelo, quien ya forma parte del equipo creativo que trabaja en la nueva propuesta de la murga.

Yamandú, ¿qué es lo que más te entusiasma de volver al carnaval?

La posibilidad de ejercer este oficio que nos hemos apropiado y que ha tejido nuestra vida. Hacer caricaturas atrevidamente, sin mucho rudimento académico, sacar fotos sociales que nos interpelan, modelándolas con humor y con energía, compartirlas y generar conversación al respecto. Volver al tablado.