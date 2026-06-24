Casi uno de cada tres uruguayos vio el segundo partido de la selección por Canal 5 o Antel TV, según autoridades

Después de dos encuentros disputados por la selección uruguaya en el Mundial, los resultados de rating para las pantallas públicas fueron bastante más favorables que los resultados deportivos. Canal 5 los transmitió como parte de su cobertura especial, que incluye 32 partidos en vivo. “Estamos muy felices con los resultados”, dijo a la diaria la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffmann, en una primera evaluación.

“Sospechábamos que iba a ser así, porque por algo nos embarcamos en este proyecto, pero esta es una confirmación de una contundencia importante. El 82% de la población estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la decisión de comprar los derechos para 32 partidos del Mundial. Era una señal muy auspiciosa. Y si miramos los números del último partido, el domingo casi uno de cada tres uruguayos estaba mirando la señal de Canal 5 a través de su señal de aire o a través de Antel TV”, enfatizó Hoffmann.

En su visión, el Mundial es mucho más que una competencia futbolística: “Es un evento cultural, social, identitario, que hace que todos nos congreguemos alrededor de la pantalla. El hecho de que la televisión abierta sea la que primero recibe la señal también es un valor”.

La directora de Canal 5 destacó que Antel TV no consume los datos durante la transmisión del partido. “Parece obvio que entre las entidades públicas uno tendría que coordinar, pero no es tan obvio. Le hemos puesto mucho esfuerzo, cariño y compromiso desde la gestión política y desde los equipos para que cada uno sienta que lo que está haciendo se luce al momento de la transmisión”, agregó.

La inmediatez y la gratuidad no son los únicos diferenciales en su opinión. “Que sean uruguayos, con códigos uruguayos, con un relato y unos comentarios llanos, explicativos, abiertos, respetuosos y con una mirada de diversidad, creo que hace que la gente los elija”. El equipo incluye a los comentaristas Mario Bardanca, José Carlos Álvarez de Ron y Santiago Díaz, a los conductores Camila Antognazza y Sofía Umbre, al relator Jorge Parietti y a los productores Facundo Castro y Jorge Señorans.

“En el plan de negocios que presentamos se ha optado por la venta publicitaria que haga que esto sea sostenible y que nos abra una ventana a futuro para poder proyectar otras transmisiones que puedan seguir un plan similar”, explicó Hoffmann. El canal estatal no tenía un equipo de ventas, por lo que fue el propio equipo de dirección el que se involucró directamente en la tarea. “Esperemos que los números cierren bien. Vamos en ese camino, pero todavía nos queda un largo trayecto”, dijo.

El proyecto no se limita a la transmisión de los partidos. “Queríamos tener una mirada casi que 360° del Mundial, por eso incluimos algunas proyecciones en espacios públicos. Elegimos el interior del país con una proyección que hubo en Canelones, otra en Lavalleja el domingo pasado, y este viernes es en el estadio de básquetbol cerrado de Paysandú. Los medios públicos también tienen que salir al territorio con esta propuesta, y el sentido de comunidad es importante. Después hay una mirada muy didáctica, que quiero poner en valor, de todos los que participan en la transmisión. De estudiar a cada uno de los jugadores y no hacer de la sorpresa un mérito”.

Del 20 de julio en adelante

Los récords de rating podrían trasladarse al resto de la programación del 5. “Más allá de que las audiencias van y vienen, y no necesariamente quien nos mire ahora va a seguir haciéndolo, algo de audiencia apostamos a que quede. Estamos contando qué tipo de contenidos tenemos y hemos tenido lindos hallazgos, como Deportes 5, con el que hemos sostenido un rating de casi 5 puntos, cosa que antes era impensable. No hay que olvidarse de que arrancamos con un nivel de audiencia en el entorno de medio punto. Son valores interesantes en los que hay que seguir trabajando. Y nos deja algo que va más allá de la televisión pública: que desde lo público, con compromiso y profesionalidad, es posible hacer cosas que tengan valor, que compitan en el mejor nivel. Eso nos hace bien a todos los uruguayos”, remarcó Hoffmann.

Si bien es temprano para hablar de lo que ocurrirá luego de la final de 19 de julio, hay intenciones claras. “Vamos a ir en esta dirección de los vivos, de las transmisiones especiales, de buscar eventos que les interesen a todos y también de trabajar con los nichos de audiencia. Nos interesa que todos los uruguayos y las uruguayas se sientan representados en los medios públicos. Después, pueden elegir si quieren verlos o no quieren verlos, pero nuestras audiencias tienen que poder estar ahí”, dijo.

Entre las posibles novedades estaría un programa de tango. “Todos sabemos que el tango forma parte de nuestra identidad; sin embargo, no es un género masivo. Pero tener el nicho de audiencia de la gente que le gusta el tango es importante para nosotros”, adelantó Hoffmann.

Asimismo, dijo que se apunta a la integralidad del territorio: “Iremos trabajando en la combinación de grandes transmisiones que acerquen Montevideo con el interior y el interior con Montevideo, que nos permita vernos y sentir que pasan cosas que valen la pena, y pequeños programas de calidad que le agreguen valor a la transmisión”.