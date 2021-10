No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con un solitario gol de Maximiliano Pereira, el primero del lateral derecho desde que llegó al carbonero, Peñarol le ganó 1-0 a Rentistas. Los tres puntos lo mantienen al aurinegro como puntero del Clausura. Eso festejó al final, porque empezó como para pasar por encima a su rival, pero terminó acorralado cerca de su arco.

Ramiro Cristobal, de Rentistas y Agustín Canobbio, de Peñarol, el sábado 9 de Octubre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Foto: Federico Gutiérrez

1. Parejo pero no

Mirado en retrospectiva, el primer tiempo fue parejo. El aurinegro tuvo un mejor comienzo, donde consiguió el gol, pero después fue el bicho colorado el que, con ajustes sobre todo en la segunda pelota, fue sacándole protagonismo a Peñarol, a la vez que empezó a jugar cerca del arco defendido por Kevin Dawson.

Peñarol se conformó, eso pasó. El gol tempranero de Maxi Pereira, ese que alguna biblioteca dice que cambia tácticas y estrategias preestablecidas, se quedó en eso, no más. No es poco, que se entienda bien, porque ponerse en ventaja siempre es importante. Lo que se debe decir es que el gol, lejos de servirle para tirarse adelante y pasar al rival por arriba, lo dejó conforme, lo achanchó, lo hizo jugar con más cuidado, y ahí la jugada no le terminó saliendo bien, porque Rentistas aprovechó para hacerse con la pelota y, desde ahí, disponer de juego (casi siempre directo).

Pablo Ceppelino, de Peñarol y Alan Acevedo, de Rentistas, el sábado 9 de Octubre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Foto: Federico Gutiérrez

El fuerte de los aurinegros había sido el fútbol asociado: Ceppelini hablaba el mismo idioma que Canobbio, Gargaro hacía lo mismo con Laquintana en el otro costado, Trindade y los lateral eran buenos apoyos, y pudo Peñarol hacer otro gol más en esos 15, 20 minutos de superioridad. De ahí en más fue Rentistas el que estuvo un poquito mejor, en la mayoría de las oportunidades trepando por derecha para descargar por izquierda. Llegó a empatar, de hecho, pero el gol fue bien anulado por fuera de juego.

2. Segundas partes

Para el segundo tiempo Diego Jaume, nuevo DT de Rentistas, sacó a Urretaviscaya, delantero, y metió a Jim Morrison Varela, volante central. Pareció un cambió defensivo, pero lejos de eso estuvo. Varela fue bien de tapón, pero se soltaron los de afuera, situación que hizo que Rentistas se para con tres delanteros fijos.

Lo que no hizo Rentistas fue aprovechar su momento. Generó varias, sobre todo por el sector izquierda (la derecha de Peñarol, donde estaban Carlos Rodríguez y Maxi Pereira), pero le faltó peso en el área. Todas las intenciones de Rentistas fueron malos tiros o centros defectuosos. Peñarol se defendió como pudo y casi no atacó, porque la mitad de la cancha fue absoriva y, sin eso, no le pudo hacer llegar la pelota a los de arriba.

Peñarol y Rentistas, el sábado 9 de Octubre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Foto: Federico Gutiérrez

Fue con los cambios que Peñarol pudo emparejar el trámite. El argentino Musto le dio firmeza en el centro del campo, Valentín Rodríguez aportó profundidad por la banda izquierda. El aurinegro contó con dos chances claras de liquidarlo, pero una fue afuera y la otra terminó en el córner.

El final fue a puro centro. Rentistas la tiró al área de Peñarol desde todos lados. Nada cambió. Aquel gol del principio valió tres puntos.

Detalles

Estadio: Campus Municipal de Maldonado

Árbitros: Jonathan Fuentes, Andrés Nievas y Javier Irazoqui

Rentistas (0): Nicolás Rossi; Alan Acevedo, Alexis Rolín, Joaquín Sosa y Lucas Morales; Ramiro Cristobal (87’ Tabaré Viudez), Agustín Acosta (73’ Emiliano Villar), Baltasar Barcia y Franco Pérez; Jonathan Urretaviscaya (46’ Jim Morrison Varela) y Salomón Rodríguez (80’ Facundo Perazza). Entrenador: Diego Jaume.

Peñarol (1): Kevin Dawson; Maximiliano Pereira, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher y Juan M. Ramos; Jesús Trindade, Walter Gargano, Agustín Canobbio y Pablo Ceppelini (68’ Damián Musto); Ignacio Laquintana y Ruben Bentancourt (68’ Valentín Rodríguez). Entrenador: Mauricio Larriera.

Goles: 3’ Maxi Pereira (P), tiro en el primer palo; .

Exp.:.

Ignacio Laquintana, de Peñarol y Lucas Morales, de Rentistas, el sábado 9 de octubre, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Foto: Federico Gutiérrez

.