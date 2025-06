El exarquero volvió a gritar “campeón” como entrenador, esta vez con Independiente Santa Fe de Colombia frente al DIM de Washington Aguerre.

El exarquero Jorge Bava fue el entrenador de los mejores tiempos de Liverpool, equipo con el que conquistó un Torneo Apertura, una Supercopa, un Intermedio y un Clausura, todo lo que derivó en la conquista del Campeonato Uruguayo por primera vez en la historia del equipo de la Cuchilla. Recaló en Independiente Santa Fe tras una experiencia sin demasiadas luces en el León de México y de un ida y vuelta para ser el entrenador de Nacional, luego de la partida de Martín Lasarte.

El Diente López, a quien Bava dirigió en León, fue una pieza importante para que finalmente no se calzara el buzo tricolor. El crossover terminó con Pablo Peirano, saliente de Independiente Santa Fe, firmando con Nacional y logrando una llamativa racha de partidos invicto por el torneo local. Mientras tanto, Jorge Bava, saliente de León de México, asumió el equipo que dejaron Peirano y los suyos.

Peirano dejó el equipo el 26 de febrero del año que corre, después de quedar eliminado en la segunda fase de la Copa Libertadores de América frente a Iquique. Bava había sido cesado de León en setiembre de 2024. Parece una debacle cuando un técnico se va, pero a veces es tan sólo una fórmula que no funciona o un tiempo que no es el adecuado. Ayer Bava se consagró campeón en Colombia con Independiente Santa Fe, que no ganaba desde hacía nueve años el torneo local.

Bava recordó a Peirano en una conferencia de prensa tras la obtención del galardón: “Esto también es de Peirano. Fueron tres meses muy intensos y agarramos el equipo ya confirmado”. También lo recordó el capitán del equipo, Daniel Torres: “Aquí estamos presencialmente los actores actuales, pero hay personas que siembran y quizás no recogen con uno, pero sembraron en su momento. Quiero hacer esa mención al cuerpo técnico de [Pablo] Peirano, a Javier Colo [Tetes] y a Javier Carballo”.

Francisco Chaverra encaminó la jugada que terminaría en la apertura del marcador para Deportivo Independiente Medellín, donde atajó Washington Aguerre. Iván Berrío recibió la pelota y habilitó a Francisco Fydriszewski, que convirtió el primero. Aguerre, de buen partido, tuvo, minutos después, un mano a mano a su favor frente al histórico Hugo Rodallega, que esa noche escribiría otra página gloriosa. De un saque de costado llegó el empate de Independiente Santa Fe. La peinaron en el primer palo, y Harold Mosquera empató el partido en el Atanasio Girardot.

El poderoso de Aguerre fue por el partido frente a su gente, pero el equipo de Bava se puso en ventaja por intermedio de una de sus figuras, Hugo Rodallega. El delantero, rengueando, vio cómo fue quedando solo mientras su compañero desbordaba por la derecha. Se ubicó en el área, que es su hábitat, y se dedicó a esperar la pelota. Convirtió un gol que no olvidará jamás y le dio el título a Independiente Santa Fe.