Marcelo Gallardo decidió prolongar su ciclo como entrenador de River Plate de Argentina. Lo informó al plantel este miércoles y lo comunicó luego en una conferencia de prensa a la que convocó desde las 13.30 horas.

Está decisión, que lo mantiene como entrenador del club en el que ha ganado una Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores y, está temporada, el Campeonato Argentino, lo descarta como posible técnico para la selección uruguaya.

Los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol pretendían incorporarlo como sucesor de Óscar Washington Tabárez, elección que manifestaron al representante del entrenador, haciéndole llegar una oferta que se elevaba hasta seis millones de dólares anuales para el cuerpo técnico, según trascendió.

No atendió

“Siento que me tengo que quedar por elección y deseo”, explicó el entrenador que debutó como tal en Nacional, club en el que se retiró como futbolista. Aseguró que luego del partido con Racing de Avellaneda, en el que el millonario se consagró campeón “hubo mucha emoción y nunca evalué otras posibilidades”. Luego insistió: “Jamás. Me llegaron propuestas que no he escuchado, las agradecí, pero me parecía que tenía mucho valor terminar el vínculo, llegar hasta el final y ahí sí, sentirme liberado para descansar o escuchar posibilidades. Pero ni siquiera llegué a pensar en eso”.

El Muñeco aseguró que “el clic” lo terminó de hacer el martes, y enseguida tomó la decisión de quedarse, en una renovación que será por 2022. “Mi continuidad es por un año, es lo mejor, lo que vamos a acordar. Me quería sacar lo que tenía adentro y no quería esperar 24 horas para anunciar lo que había decidido”, dijo en referencia al festejo que River prepara para este jueves, por el tercer aniversario de la final de la Libertadores que el club ganó en Madrid, frente a Boca. “Quería que la gente vaya a festejar en paz, con emoción y que se desenvuelva con alegría. Será un tercer año del festejo eterno de Madrid y no podía haber nada que lo altere”, aclaró.

“Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar, llegaba el final de mi contrato y era indispensable tomarme un momento para reflexionar”, explicó también Gallardo. “Fue un poco de todo lo que conté. En ese momento dije ya está. Hace dos semanas hubiese dicho lo contrario, sentía que ya estaba. Tenía que decidir sin generar que lo externo me generara un peso y no involucrar a muchas más personas, simplemente un deseo sentimental y personal”, fueron las palabras del actual entrenador millonario.

La prensa argentina especula con la idea de que la renovación es solo por un año, a la espera de lo que suceda con la selección albiceleste en el Mundial de Catar 2022, a fines del próximo año. Entonces, se sabrá si Lionel Scaloni se mantiene en el cargo, o el lugar queda vacante. Es conocida la inclinación de Gallardo a dirigir a la selección de su país en algún momento de su carrera, y las puertas podrían abrirse para él entonces. Por ahora, seguirá buscando darle alegrías a los hinchas de River, club en el que fue ídolo como jugador y ya es leyenda como técnico.

¿Y la celeste?

Descartado el entrenador al que los dirigentes de la AUF habían puesto mayor énfasis en contratar, Diego Aguirre aparece como el principal candidato a suceder a Óscar Washington Tabárez, según versiones extraoficiales.