Cerro Largo derrotó en Montevideo a Deportivo Maldonado por 1-0 con un gol en el segundo tiempo de Christian Tizón, que le quitó el invicto al elenco fernandino en el Clausura , pero fundamentalmente siguió sumando para tratar de evitar la pérdida de categoría. El equipo arachán volvió a ganar 1-0 y con gol de Tizón como una semana atrás cuando también le quitó el invicto a Danubio, pero sobre todo repitió un modelo de una gran fortaleza defensiva y un aprovechamiento casi total de sus escasas situaciones de ataque.

Esta vez el gol del zurdo montevideano Christian Tizón llegó en la segunda parte, y después de esa anotación, que estuvo en cuestión por la revisión del VAR que mostraba un contacto físico en el arranque, debió aguantar el sostenido y repetido ataque de Deportivo Maldonado, pero con gran actuación de Lucero Álvarez y de Rafa García, pudieron sostener una victoria que puede ser decisiva para evitar el descenso.

Lejos de casa

Un partido es parte de un campeonato, de una campaña de una temporada. Cuando un equipo como el Deportivo Maldonado, que con inigualable esfuerzo ha logrado llegar al final de los torneos de este año en puestos de definición como nunca lo había desde que se incorporó al profesionalismo en 1999, va metiéndose definitivamente en la zona de definición, precisa ya no sólo vivir la experiencia y estar preparado para esas instancias, sino redoblar su trabajo y condiciones deportivas, para poder llegar a ese lugar tan esperado.

Deportivo Maldonado hasta el partido con Cerro Largo estaba segundo en la tabla y enfrentaba como local a uno de los que está peleando para evitar el descenso. Claro, de local sólo en los papeles, en el formulario, porque no era local en el Parque Capurro de Montevideo a 130 kilómetros de casa. Tanto no era local más que en los papeles, que en la cuidad cancha del Capurro ocuparon el banco y los vestuarios del visitante. Pero ese detalle no es más que una perlita para intentar aportar alguna idea del desigual desarrollo que tienen los campeonatos para los clubes.

En la primera parte el Depor no pudo plasmar en campo la posible diferencia de juego y con el elenco arachán muy bien plantado en defensa, maniató por completo el juego fernandino. Recién por encima de la media hora de juego los rojiverdes se empezaron a apoderar del trámite del juego al ritmo y la cadencia de Maximiliano Cantera pero sin poder generar situaciones netas de gol.

Más o menos por la misma línea estaba el segundo tiempo, cuando la combinación entre pelirrojos puso la alerta roja para los maldonadenses que hacían de locales en Montevideo. Fue una larga pelota de Andrés Romero para Christian Tizón en la que cerca de la medialuna el delantero pareció transformarse en Luis Suárez protegiendo la pelota engañando y ensayando una media vuelta lejana para hacer el único gol del partido.

Después Deportivo Maldonado, su técnico Francisco Palladino, y sus jugadores hicieron todo por llegar al empate, al gol, pero enfrente tenían a un equipo crecido que con esfuerzo redoblado sostuvo el cero y el triunfo.

Cerro Largo sigue sumando y respira. Deportivo Maldonado continua en el segundo escalón del Clausura y en el tercero de la Anual, pero si hay victorias de sus perseguidores lo superarán en ambas tablas.