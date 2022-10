En el Parque Viera fue la fiesta. Una tribuna entera identificada de verde y rojo, una tribuna repleta de celeste y blanco. Los cuadros del Cerro se fueron al Prado y ahí el fútbol, esa pasión que los desborda. Lo que está en juego es nada menos que subir a Primera División Profesional, ese lugar en el que cada uno tiene su historia.

Cerro ganó 1-0 y lo hizo casi desde el vamos. Los villeros sacaron ventaja temprano, más precisamente a los 13 minutos, con un gol que hizo uno de los mejores jugadores del campeonato, Emiliano Sosa, tras un centro de Dylan Nandín. Merecido gol de Sosa, quien minutos antes de esa conversión ya había insinuado en un par de ocasiones, una de ellas bien atajada por Adriano Freitas.

A propósito, los arqueros fueron importantes. Hubo pocas chances de gol, el encuentro fue más bien parejo y trabado, pero cuando hubo jugadas claras, tanto Freitas como Darío Denis hicieron lo suyo para que no fueran goles. Lo más claro del picapiedra fue un cabezazo de Diego González, bien atajado por Denis, y un tiro de Juan Albín que rebotó en un defensa cuando iba directo al arco. Más allá de las chances en concreto, Denis le dio seguridad a la retaguardia cerrense. Pero ojo, porque Freitas también hizo lo suyo y gracias a una intervención el picapiedra no perdió por más: el golero ex Peñarol le ahogó un mano a mano a Nicolás González.

La revancha será el fin de semana, también en el Parque Viera. Se resolverá de forma fácil: por puntos. Si empatan en puntaje se definirá por diferencia de goles; y, de sostenerse la igualdad, irán a los penales. Por tanto, Rampla está obligado a ganar si quiere acompañar a Racing y La Luz en la primera división en la próxima temporada.

Para Danielo Nuñez, técnico de Cerro, fue un triunfo importante: “Sabíamos que es una serie de dos partidos. El equipo respondió. Fueron unos leones”, dijo el entrenador en declaraciones posteriores al partido.