Entre martes y jueves se disputarán ocho partidos de ida correspondientes a los dieciseisavos del torneo, que retomará su actividad esta noche.

Vuelve la Copa Sudamericana con la disputa de los dieciseisavos de final, instancia en la que se cruzan equipos que terminaron terceros en sus grupos de la Copa Libertadores contra segundos de la Sudamericana. Habrá ocho encuentros de ida esta semana, entre martes y jueves.

El primero será el que más atención traiga para el público uruguayo, con Cerro Largo visitando a Central Córdoba en Santiago del Estero a las 19.00.

A las 21.30 se jugarán dos partidazos. En Ecuador, Independiente del Valle recibirá al Vasco da Gama de Mauricio Lemos y el Pumita José Luis Rodríguez, que es pretendido por Nacional. Los ecuatorianos deberán oficiar de locales en el estadio Atahualpa de Quito, ya que en su escenario se está jugando la Copa América femenina, donde esta noche Uruguay enfrentará a Argentina.

A la misma hora, en Brasil, Bahía recibirá a América de Cali, dirigido por Jorge Polilla da Silva y que cuenta con el golero Santiago Silva en su plantel. En el locatario estarán Nicolás Acevedo, Luciano Rodríguez y Michel Araújo, que viene de convertir en la hora para darle el triunfo 2-1 sobre Atlético Mineiro por el Brasileirão el último fin de semana.

Tres partidos el miércoles por la Copa Sudamericana

A las 19.00, Bolívar recibirá a Palestino en La Paz. Martín Cauteruccio se incorporó al conjunto boliviano y podría debutar con la casaca celeste. En el elenco chileno estarán Facundo Castro y Junior Arias.

También en Bolivia, pero a las 21.30, San Antonio Bulo Bulo recibirá a Once Caldas. El locatario se reforzó con los uruguayos Luca Giossa y Máximo Alonso, que llegaron de Miramar Misiones y Cerro, respectivamente. En los colombianos ya no está Hugo Dorrego.

En Perú comenzará una linda serie entre Alianza Lima y Gremio, también a las 21.30. Los peruanos vienen de perder de forma insólita el torneo de su país, igualando en la última fecha y dando espacio para que se coronara Universitario, de Jorge Fossati. Pablo Ceppelini estará a la orden, mientras que Pablo Lavandeira será baja por un desgarro de tendón. Los brasileños cedieron a Matías Arezo a Peñarol, Cristian Olivera está en duda por una lesión muscular y Felipe Carballo volvió del préstamo, pero no está siendo tenido en cuenta.

Los últimos dos van el jueves

A las 19.00, Universidad de Chile enfrentará a Guaraní. Los chilenos no incorporaron a Eduardo Vargas, ya que no llegaron a tiempo en el plazo para inscribirlo en el torneo; el jugador sigue perteneciendo a Nacional. Se mantiene Gonzalo Montes y ya no está Fabricio Formiliano. En el plantel paraguayo estarán el golero Martín Rodríguez y el volante Bruno Piñatares.

La fecha de los encuentros de ida se cerrará a las 21.30 con un partidazo entre Bucaramanga y Atlético Mineiro, en Colombia, en la única llave que no tendrá jugadores uruguayos.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Sudamericana?

Central Córdoba-Cerro Largo, Bahía-América de Cali, San Antonio Bulo Bulo-Once Caldas y Universidad de Chile-Guaraní se verán por la pantalla principal de ESPN y en las plataformas digitales DGo y Disney Plus.

Los otros encuentros, Independiente del Valle-Vasco da Gama, Bolívar-Palestino, Alianza Lima-Gremio y Bucaramanga-Atlético Mineiro, serán exclusividad de Directv y su plataforma digital DGo.