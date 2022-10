Este fin de semana se disputan los partidos de vuelta de los playoffs por el tercer ascenso a la Primera División Profesional: la chance está entre Cerro, Miramar Misiones, Rampla Juniors y Uruguay Montevideo. Uno de ellos completará el trío que subirá junto a Racing y La Luz.

El sábado a las 13.30 se miden Cerro y Miramar en el estadio Luis Tróccoli. Los villeros están un paso adelante tras haber ganado el primer partido 2-0, y porque además cuentan con la ventaja deportiva por la ubicación que tienen en la Tabla Anual, resorte que les servirá para meterse en la final si pierden 0-2.

Todos quieren estar arriba

El conjunto de la villa fue fundado en 1922 y es el sexto equipo uruguayo con más participaciones en la primera división, con 75 temporadas disputadas en la máxima competición de la AUF. Allá quiere volver, y está cerca. Cerro descendió por última vez en el Uruguayo 2020. Compitió en la segunda división en 1998, 2006-2007, 2021 y 2022.

Miramar Misiones lleva un rato en el fútbol de ascenso. Quedan lejos aquellas campañas entre 2003 y 2008. Incluso, desde aquel descenso, la cosa fue de mal en peor, porque si bien se sostuvo algunas años en segunda división, en 2018 dejó de competir por deudas con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Volvió en 2020, el año pasado se consagró campeón de la Amateur –la vieja C–, y con ese trayecto está peleando el ascenso a primera ahora.

El sueño es grande

El domingo, también a las 13.30, se enfrentan Uruguay Montevideo y Rampla Juniors en el Parque Capurro. Si ganan o empatan, los picapiedras pasarán a la final. Uruguay Montevideo necesita ganar. Si lo hace por un gol ya le alcanzará, porque, si bien empatarán en puntos y goles, los celestes avanzarán por la ventaja deportiva de haber terminado más arriba en la tabla acumulada.

Lo de Rampla es tremendo. Hace nada, dos fines de semanas atrás, se debatía entre pelear el ascenso o jugar los playoffs para no descender a la C. Todo en la misma fecha. El picapiedra ganó y, como si fuera poco, se coló entre los cuatro que pelean por subir a la A. Pero además, Rampla está en cuartos de final de la Copa Uruguay, por lo que también pelea el novel torneo.

Uruguay Montevideo, fundado en 1921 y con larga data en la ya extinta Divisional Intermedia, es el único de los cuatro que sueña con subir y jugar por primera vez en la cancha grande del fútbol uruguayo.