Se disputó la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League y hubo protagonismo de los uruguayos. En el Napoli, que quedó primero en el grupo A, Mathías Olivera fue titular en una goleada histórica: 6-1 al Ajax en Holanda. El lateral izquierdo ex Nacional y Getafe jugó los 90 minutos.

Por el mismo grupo Liverpool ganó y repuntó en la tabla. Con goles de Alexander Arnold y Mohamed Salah, el equipo de Darwin Nuñez venció 2-0 a los Rangers. El delantero uruguayo recibió críticas en las últimas horas por haber jugado un solo minuto en el encuentro ante Brighton & Hove Albion que finalizó 3-3 el pasado sábado. En esta ocasión el uruguayo fue titular, disputó 80 minutos, y si bien no estuvo fino frente al arco en las chances de gol personales que tuvo, logró buenas actuaciones en los desmarques y cuando estuvo cerca del área para asistir a sus compañeros.

Cayeron dos grandes El Atlético de Madrid sumó su segunda derrota consecutiva al caer 2-0 ante Brujas, que triunfó con goles de Kamal Sowah y de Ferran Jutglá. Al conjunto del Cholo Simeone no le están saliendo bien las cosas. No pudo superar a su rival en ningún momento del encuentro, y para colmo de males Griezmann erró un penal. El uruguayo José María Giménez ya recuperado de su lesión, por la que se perdió varios partidos al comienzo de la temporada, disputó los primeros 45’, hasta que fue sustituido por Geoffrey Kondogbia.

En la misma sintonía, el Barcelona, conjunto que tiene a otro uruguayo, Ronald Araújo que se recupera de una lesión, perdió ante el Inter. Con gol de Hakan Calhanoglu, el conjunto de Milán superó a los españoles de manera un tanto injusta. “Estoy cabreado, es una injusticia lo que hemos vivido. No entendemos nada. Tendría que hablar el que ha pitado. A mí no me lo ha explicado. Es penalti clarísimo”, sostuvo Xavi Hernández al finalizar el encuentro, y eso define lo que sucedió en el partido, que fue parejo en la primera parte y que jugaron un poco mejor en el complemento, donde el juez no pitó un claro penal.

Con supremacía el Bayern goleó 5-0 al Viktoria Plzen, y se aseguró el primer lugar en el grupo, por lo menos hasta la próxima fecha, para tranquilidad de su entrenador, Julian Nagelsmann, que viene siendo cuestionado por los resultados obtenidos en la Bundesliga.

Hubo, además, otros partidos con uruguayos en cancha: en el Frankfurt 0-0 Tottenham, Rodrigo Bentancur fue titular en la mitad de la cancha y jugó todo el partido; en la victoria del Marsella 4-1 al Sporting Lisboa, en el equipo luso dijo presente Manuel Ugarte, quien jugó el primer tiempo, y también lo hizo Franco Israel, que entró al minuto 23 por la expulsión del arquero titular.