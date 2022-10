La selección uruguaya femenina viajó este lunes a Asunción donde debutará el miércoles enfrentando a Argentina en un triangular inicial. El fútbol femenino dice presente en los Juegos Sudamericanos (Odesur). Luego, el segundo rival será Colombia el viernes. En ambos casos los encuentros se disputarán en el estadio del Comité Olímpico Paraguayo, el primero a las 11.15 y el segundo a las 9.00 (en esta época el horario con Paraguay está igualado con el uruguayo).

El torneo se juega en la categoría sub 20, será la tercera edición y Uruguay sólo participó en la edición de 2014 disputada en Santiago de Chile. Allí logró un empate con Brasil y sumó dos derrotas, con Venezuela y Colombia. En esa ocasión, en que no hubo restricciones de edad, el oro fue para Argentina, la plata para Chile y el bronce para Brasil. En 2018, en Cochabamba, ya en sub 20 pero sin uruguayas, las tres primeras posiciones fueron de Paraguay (oro), Colombia y Ecuador.

Ellas

Tienen mayoría las jugadoras de Nacional (8) y Peñarol (7); sólo tres escapan a esta dicotomía que caracteriza al fútbol femenino de estos días. Entre ellas, Agustina Núñez y Guillermina Grant disputarán su primer torneo internacional con la selección. Por su parte, Florencia Bartholomai, quien juega en Estados Unidos y es la única del grupo que se desempeña en el exterior, tendrá su primera presencia en la sub 20, lo mismo que Ahelin Piña y Julieta Morales. Las tres integraron este año el seleccionado celeste que disputó el Sudamericano sub 17. El resto del plantel participó, también este año, en el Sudamericano sub 20 en el que Uruguay obtuvo el tercer puesto, bajo la dirección técnica de Ariel Longo.

En esta ocasión, y valorando mucho aquel plantel, el entrenador Daniel Pérez, quien en marzo dirigió la selección sub 17, se basó en aquellas futbolistas al comenzar los entrenamientos en los primeros días de agosto.

La delegación tendrá la siguiente integración: entrenador, Daniel Pérez; asistente, Laura Blanco; entrenador de goleras, Damián Pedrozo; utilero, Maximiliano Vivanco; doctora, Luisina Pasarello; fisioterapeuta, Macarena Vergara; presidenta, Mariana Fernández.

El régimen de disputa inicial es con dos grupos de tres selecciones cada uno. Los ganadores de los grupos disputarán la medalla de oro y los dos segundos irán por la de plata. La otra zona la integrarán Paraguay, Venezuela y Chile.

Plantel de Uruguay Vanina Sburlati (Peñarol) Jennifer Sosa (Nacional) Oriana Fontán (Nacional) Florencia Méndez (Peñarol) Adriana Salvagno (Peñarol) Alison Latúa (Nacional) Nikol Laurnaga (Nacional) Lucía Cufré (Defensor Sp.) Florencia Bartholomai (All In) Valentina Pereira (Nacional) Solange Lemos (Nacional) Ahelin Piña (Liverpool) Ángela Gómez (Nacional) Agustina Núñez (Peñarol) Julieta Morales (Peñarol) Wendy Carballo (Peñarol) Belén Aquino (Peñarol) Guillermina Grant (Nacional)

Sin sorpresas en el Campeonato Uruguayo

En la cuarta etapa se produjeron resultados que no llaman la atención. Nacional venció a Defensor Sporting 2-0. Una muy buena acción de Rocío Martínez entrando por la derecha le permitió culminar, en el minuto 28, con un disparo que entró bien cerca del parante más cercano, pero el partido se definió por completo ya en tiempo adicionado de esa primera etapa. Fue expulsada la zurda defensorista Caty Lima y, enseguida, una falta penal de Paz Vila sobre Sofía Ferrada provocó el segundo tanto de Oriana Fontán, que ejecutó fuerte desde los 11 metros.

Por su parte, Peñarol goleó a Fénix 4-0 y River Plate le ganó a Náutico 3-1 dejándolo solo en la cola de las tablas de posiciones.

En el Clausura, Nacional suma 12 puntos y Peñarol 9, con un partido menos. Nacional tendrá libre la sexta etapa y el clásico de los colores será en la séptima.

La Tabla Anual del Campeonato Uruguayo Rexona tiene estos números: Nacional 34, Peñarol 29, Defensor Sporting 23, Wanderers 18, Liverpool 16, Fénix 13, River Plate 11 y Náutico 5. Sólo descenderá Atenas, que abandonó el torneo.

Los ascensos

En la Divisional Segunda, también en la cuarta etapa del Clausura, Danubio le ganó a Rampla 3-0 y se mantuvo en la punta, mientras que Montevideo City Torque, vencedor de Boston River por 2-1, lidera con un punto de ventaja la Tabla Anual, de la que surgirán los tres clubes que asciendan.

Además, San Jacinto Rentistas goleó a Plaza 5-0 en Colonia y Juventud a Canadian 3-1. En la Anual quedaron al borde del ascenso el City con 31 puntos y Danubio con 30. El tercer club que irá a Primera sigue en disputa entre Boston River con 21 unidades, San Jacinto con 19 y Racing con 17. La única plaza de descenso se define Juventud, que suma 10, Canadian con 9, Rampla Juniors con 8 y Plaza Colonia con 7.

En la Divisional Tercera estos fueron los resultados de la cuarta etapa del Clausura: Huracán Buceo Cimarronas 3-0 Cerro, La Luz City Park 1-0 Paso de la Arena, Udelar 2-1 Cerrito. Posiciones del Clausura: City Park 8, Cerro y Udelar 7, Huracán Buceo 5, Paso de la Arena 3, Cerrito 2, Keguay 0. Posiciones de la Anual: La Luz City Park 24 (ascendido en esta fecha), Cerro 22 (ascendido), Huracán Buceo Cimarronas 15, Udelar 12, Cerrito 10, Paso de la Arena 5 y Keguay 3.

Hay tres cupos de ascensos y faltan tres etapas. Ya ningún club del cuarto puesto hacia atrás puede alcanzar a La Luz City Park ni a Cerro.

Litoral ganó final de ida

El sábado 1º se disputó en Paysandú, en el Parque Artigas, el primer partido de la final de la 20ª Copa Nacional de Fútbol Femenino del interior. El equipo local, Litoral, le ganó a Ceibal de Salto 1-0 con un gol de Federica Coria.

El próximo fin de semana se disputará la revancha del torneo de la Organización del Fútbol del Interior. Litoral o Ceibal inscribirán, en esa jornada, su nombre por primera vez en la lista de ganadoras de la tradicional Copa.