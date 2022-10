Gran victoria de Liverpool sobre River Plate. El partido se resolvió apenas con un gol, el convertido por Gastón Rodríguez, lo que deja a los de Jorge Bava cada vez más cerca de la fase de grupos de la Libertadores, ya sea como segundo de la Anual, ya sea como campeón o vicecampeón del Uruguayo. Para River es una pérdida importante, dado que ya no depende de sí mismo para quedarse con el Clausura.

A la cancha

El primer tiempo, aunque no se haya logrado destrabar para uno de los clubes, fue bueno. El concepto de “trabado” no siempre debería obedecer a falencias o falta de capacidad para destrabar, porque no siempre se puede actuar de acuerdo a lo planteado para superar al rival, ya que este tiene su propio plan. Fue interesante y entretenido porque los contendientes demostraron por qué ocupan lugares de privilegio en la tabla de posiciones.

River ha hecho un gran Clausura, el que ha liderado durante buena parte, mientras que Liverpool, además de haber ganado el Apertura, ha logrado desarrollar una temporada muy buena que le permite estar en la definición del Uruguayo.

Tuvo más situaciones próximas al arco contrario Liverpool, con el buen momento de Thiago Vecino, que tuvo a sus costados a Alan Medina y Gastón Rodríguez, pero además por detrás la enorme capacidad de Fabricio Díaz, uno de los futbolistas de mayor destaque de la nueva generación de jugadores de media cancha. Hubo jugadas que pararon a los espectadores en las tribunas, pero la pericia de los defensas en su área evitó que en la primera parte hubiese goles.

Quinto Beatle

Liverpool empezó el segundo tiempo en gran forma. Al minuto estuvo a punto de anotar en una gran jugada concebida por Díaz y rematada por el Colo Santiago Romero. Una enorme atajada de Salvador Ichazo impidió el gol.

Pero Liverpool estaba mejor, mucho mejor, por eso no fue de extrañar que a los 12 minutos del complemento llegará el primer y único gol del partido. Fue una enorme jugada comenzada por Medina, que con genialidad y engaño condujo y habilitó por la izquierda a Vecino, que recortó su zurda y mandó un centro al segundo palo para que Gastón Rodríguez metiera el frentazo cruzado que terminó en un enorme grito de gol.

Con la diferencia impuesta en el marcador, Liverpool empezó a manejar el partido, pero después River empezó a cargar sobre el área de Sebastián Britos, que estuvo muy efectivo en su arco.

El ingreso de Pablo López y Joaquín Lavega fue lo que le dio alas a la delantera riverplatense y empezó a jugar en el área rival. En los últimos diez minutos Liverpool quedó con un futbolista menos por la expulsión por doble amarilla de Gastón Martirena.

Fue heroico y con algo de épica ese final en el que River metió a todos los futbolistas en el área contraria y Liverpool se defendió como pudo.

El final llegó con la enorme algarabía de los jóvenes futbolistas negriazules, que en comunión con unos cuantos cientos de sus hinchas que estaban en el Saroldi vivaron a Liverpool, el que quiere salir campeón.