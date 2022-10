Este sábado, la boxeadora uruguaya Maira Moneo venció por decisión unánime a Yamila Reinoso, la noqueadora argentina, consagrándose campeona sudamericana en peso superligero.

La pelea celebrada en el club Brandsen de Buenos Aires fue un verdadero show por el estilo y la calidad de ambas boxeadoras, y fue “una guerra” plagada de golpes por ambos bandos, tornándose un reto físico para las dos peleadoras.

Moneo fue la primera en recibir un golpe que la dejó tambaleando, pero, fiel a su estilo, fue inteligente y esperó el momento preciso para poner lo mejor que tiene. Cuando la argentina empezó a sentir el cansancio, la uruguaya atacó de manera contundente y así fue que la boxeadora de la academia Segundos Afuera, de 30 años, se quedó con el título de campeona sudamericana en peso ligero. Ahora Moneo se ubica en el puesto número 1 del ranking AMB de la división ligero

Su última pelea había sido el 27 de mayo para defender el título Fedelatin, ante Sofía Lobita Rodríguez, también en Argentina, y con triunfo para la uruguaya, que ahora acumula 10 peleas en el ámbito profesional de las que solamente perdió una.

Para vos, papá

La Panterita dedicó el nuevo título a su suegro. “No sos mi suegro, sos mi padre, la mitad de mi vida al lado tuyo en el gimnasio, escuchando tus consejos. Nunca me voy a olvidar del día que no tenía para la cuota y me dijiste vení igual, vos no podes dejar, vos vas a ser campeona del mundo”, publicó en sus redes sociales.