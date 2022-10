Nacional se coronó campeón del Campeonato Uruguayo y para el entrenador Pablo Repetto fue un sueño cumplido. El DT tricolor agradeció a la dirigencia de Nacional tras levantar la copa del torneo, recordando el comienzo del año que no fue del todo bueno.

“Miro hacia atrás y solo agradezco; a mi familia, a los jugadores que son los artífices de todo esto, a José Fuentes y la directiva, que en los momentos complicados siempre nos apoyaron. En la sexta fecha habíamos ganado un solo partido y ellos y los jugadores nos apoyaron. Fuimos de menos a más y lo logramos”, sostuvo.

También habló sobre el rival de esta instancia decisiva, consideró que todos los partidos contra Liverpool fueron complicados, pero que Nacional merecía el triunfo por los resultados que marcan las estadísticas de los enfrentamientos entre tricolores y negriazules.

“Hoy estábamos más ansiosos porque ganando lográbamos el sueño. Ellos estaban más sueltos y cuando sacamos la ventaja en una jugada aislada nos empatan y después con la expulsión se facilitó, pero más que mirar este partido hay que ver si es justo, y es muy justo que hayamos ganado el título, porque con Liverpool en las cuatro veces que nos enfrentamos nunca perdimos, y hoy le ganamos por tercera vez consecutiva al segundo mejor equipo del año”, expresó.

En una mención especial, agradeció a los futbolistas que quedaron relegados del plantel por la llegada de Luis Suárez. “[Emmanuel] Gigliotti no pudo tener los minutos que esperábamos, un jugador que llegó por pedido nuestro, tenía un muy buen nivel cuando llegó Luis, fue una decisión difícil; lo mismo con el Colo [Juan Ignacio Ramírez], un jugador muy importante que no tuvo los minutos, pero fueron importantes cuando les tocó jugar y cuando no, porque siempre estuvieron apoyando. Cuando terminó el partido lo fui a abrazar por lo bien que hizo a nivel grupal”, agregó.

El entrenador del conjunto albo terminó agradeciendo al Pistolero: “Es un jugador tocado por una varita mágica, aparece cuando tiene que aparecer: en el clásico, hoy, con goles determinantes, como lo vemos en la selección. Hoy se lleva un premio por el esfuerzo que hizo en venir, se lleva el premio de la gente de como lo ovacionó y como agradece”