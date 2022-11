Al mediodía del miércoles saldrán a escena los cuatro equipos del grupo D. Por un lado, Francia, ya clasificado, juega contra Túnez, encuentro donde a los galos les alcanza con empatar para ratificar el primer puesto; a la misma hora estarán cara a cara Australia y Dinamarca, con los oceánicos con cierta ventaja con respecto a los daneses.

Por puntos y por saldo de goles a favor, es virtualmente un hecho que Francia será el primero de su serie. Para que eso no suceda debe perder con Túnez y Australia deberá golear a Dinamarca para desbancarlo. Más allá de los resultados cruzados, la selección tunecina debe ganar para llegar a cuatro puntos y, viendo que pasa en el otro juego, tener chance de clasificar. No le será fácil, más allá de que la selección gala ponga un equipo que no sea el de primera línea.

Australia-Dinamarca es, en la previa, el partido desde donde saldrá el acompañante de Francia en octavos. Se avizora un juego parejo. Tal vez los daneses hayan tenido mejores momentos de fútbol -sobre todo contra Francia, donde hicieron un muy buen partido-, pero son los oceánicos quienes lograron más puntos gracias a la victoria sobre Túnez -cosa que no pudo Dinamarca-. Si empatan, serán los australianos lo que pasen como segundo. Como es una especie de mano a mano, si Dinamarca se lleva los tres puntos es probable avance, siempre y cuando Túnez no venza a Francia (o sí, pero con menor diferencia de goles que los daneses).

Didier Deschamps, director técnico de Francia, durante el entrenamiento de su selección en Doha. Foto: Franck Fife, AFP

Como primeros y segundos se cruzan, ya resueltos los que pasen del grupo D, a partir de las 16.00 se comenzará a dilucidar el grupo donde están Polonia, Argentina, Arabia Saudita y México, todos también con chances de pasar.

Polacos y argentinos juegan entre sí. Es bien claro: el que gane pasa como primero y evita a Francia en octavos de final. Como los europeos están un punto arriba de los argentinos, con el empate les puede alcanzar para quedar primeros, siempre y cuando Arabia no le gane a México (porque ahí serían primeros los árabes).

El 11 de Argentina podría ser con Dibu Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel; Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (o Enzo Fernández), Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

México, que apenas tiene un punto, puede pasar a octavos. Necesita ganar sí o sí a Arabia Saudita y después ver el resultado del Polonia-Argentina: si gana Polonia, no necesita de calculadora; si empatan polacos y argentinos, los mexicanos deberán haber ganado por tres goles para estar en octavos; si quien gana es Argentina, entonces tendrá que sacar cuentas entre los goles que haga y la diferencia que le saque la selección argentina a Polonia.